Aujourd’hui, quand une catastrophe naturelle a lieu, on ne peut même plus être vraiment sûr des images qui auraient normalement été prises par des gens sur place pour l'illustrer. La preuve encore dernièrement, avec un séisme d'une magnitude de 3,3 ayant eu lieu dans le Lancashire, en Angleterre, le 4 décembre dernier.

Heureusement, peu de dégâts ont été à déplorer. Même un pont aussi vieux que le Carlisle Rail Bridge, dans la commune de Lancaster (nord-ouest de l'Angleterre), et âgé de 179 ans, n'a pas subi de dommages. Enfin, ça, c'est dans la réalité. Sur internet, des images générées par IA montrant un pont en partie démoli se sont rapidement multipliées sur les réseaux sociaux.