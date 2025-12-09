Le développement rapide de l'IA générative fait mal à notre perception de la réalité sur le web. Et ça peut aussi avoir des conséquences dans le réel, comme on peut le voir au Royaume-Uni.
L'intelligence artificielle s’est développée si rapidement depuis l'événement qu'a été l'arrivée de ChatGPT, il y a environ trois ans, qu'elle peut déjà tordre les faits, avec des images générées par IA qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la réalité. Un problème reconnu par tous, ce qui pousse les géants de la tech à vouloir introduire une signature dans ces images, afin d'en montrer le caractère artificiel. Une innovation à rapidement mettre en place, vu les dégâts que l'IA fait déjà dans le monde réel.
Des deepfakes IA sèment le doute sur la réalité des dommages dus à un séisme
Aujourd’hui, quand une catastrophe naturelle a lieu, on ne peut même plus être vraiment sûr des images qui auraient normalement été prises par des gens sur place pour l'illustrer. La preuve encore dernièrement, avec un séisme d'une magnitude de 3,3 ayant eu lieu dans le Lancashire, en Angleterre, le 4 décembre dernier.
Heureusement, peu de dégâts ont été à déplorer. Même un pont aussi vieux que le Carlisle Rail Bridge, dans la commune de Lancaster (nord-ouest de l'Angleterre), et âgé de 179 ans, n'a pas subi de dommages. Enfin, ça, c'est dans la réalité. Sur internet, des images générées par IA montrant un pont en partie démoli se sont rapidement multipliées sur les réseaux sociaux.
Des trains de marchandises et de transport à l’arrêt
Et le mensonge a eu un tel vernis de réalité qu'il a poussé les autorités en charge des rails à mettre en place des mesures de sécurité, avec une suspension des trajets afin que les équipes aillent inspecter le pont. Le temps que celles-ci se rendent sur place et confirment qu'il n'y avait aucun dommage, 32 services ont été retardés ou suspendus (des trajets qui concernaient autant le transport de passagers que de marchandises).
La disruption a touché les trains allant dans les deux sens, pour des connexions aussi éloignées que l'Écosse. « Les perturbations causées par la création et le partage d'images et de vidéos mensongères comme celles-ci entraînent des retards totalement inutiles pour les passagers, qui sont à la charge des contribuables », s’est ainsi désolé un porte-parole auprès de la BBC. Est-ce un aperçu de l'avenir ?