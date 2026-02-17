Depuis la fermeture de Yuzu en 2024, de nombreux forks avaient vu le jour, profitant de la nature open source de l’émulateur. Pour Nintendo, le problème reste identique : ces solutions permettent de contourner des mesures techniques de protection, en particulier les clés cryptographiques de la console, indispensables au déchiffrement des jeux.

Une pratique que la marque japonaise considère encore et toujours comme inacceptable et qu’elle entend donc réprimer fermement.