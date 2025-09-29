Les possibilités évoquées vont d’un manquement aux politiques du Play Store à un retrait préventif par l’équipe, en passant par d’éventuelles pressions juridiques, sans qu’aucun scénario ne soit officialisé à l’heure d’écrire ces lignes. Dans tous les cas, la volatilité était anticipée par des observateurs qui rappellent la sensibilité de l’écosystème Switch face aux précédents dossiers.

Hors Play Store, le projet reste récupérable via son dépôt, ce qui prolonge son utilisation par sideloading d’un fichier APK pour les utilisateurs avertis. Cette voie parallèle n’offre ni visibilité ni mises à jour automatisées, mais elle a longtemps servi de canal principal pour l’émulation sur Android.