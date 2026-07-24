Rien n'est encore joué, précisons-le, car ces conclusions restent préliminaires, et TikTok dispose maintenant d'un accès au dossier pour préparer sa défense par écrit, pendant que le comité européen des services numériques sera consulté en parallèle. Si les griefs sont confirmés, la note pourrait grimper jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise, même s'il davantage probable que TikTok s'aligne sur ce que demande l'UE. Notons que l'enquête globale, ouverte en février 2024, a déjà produit des conclusions préliminaires sur le design potentiellement addictif de l'appli (février 2026) et sur l'accès des chercheurs aux données publiques (octobre 2025), tandis que le volet transparence publicitaire s'est refermé sur des engagements contraignants en décembre dernier. Deux chapitres restent ouverts : l'« effet trou de lapin » des recommandations, et les fausses déclarations d'âge des utilisateurs.