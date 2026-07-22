L'autre grand volet du contrat, et de loin le plus important en volume, puisqu'il représente la grande majorité des unités commandées, concerne un tout nouveau système de vision nocturne, héritier de la gamme NightRise. Il associe deux technologies jusque-là séparées, l'intensification de lumière (qui amplifie la moindre lueur ambiante, comme le clair de lune) et l'imagerie thermique (qui détecte la chaleur des corps), pour offrir une vision nette de nuit quelles que soient les conditions. Le tout s'accompagne d'un affichage en réalité augmentée directement devant les yeux du soldat, un peu comme un tableau de bord tête haute, avec les informations tactiques utiles superposées à ce qu'il voit réellement. Ce système, conçu pour communiquer facilement avec le reste de l'équipement déjà utilisé par les troupes, doit devenir la pièce maîtresse du futur écosystème optronique du soldat chez Thales, et c'est l'armée allemande qui pourra l'étrenner en premier.