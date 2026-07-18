SpaceX récupère un premier étage de Falcon 9 de deux façons différentes. D’un côté à Cap Canaveral, une zone d’atterrissage terrestre, distante d’environ neuf kilomètres du pas de tir. De l’autre sur une barge flottante, positionnée en océan Atlantique ou Pacifique selon la trajectoire. Depuis le pas de tir LC-39A, la distance jusqu’à cette zone d'atterrissage terrestre atteint environ quinze kilomètres.

La mer d’Okhotsk, sujette à des tempêtes fréquentes au large de l’Extrême-Orient russe, complique, selon Roscosmos, l’exploitation stable d’une plateforme flottante. Plusieurs aires d'atterrissage fixes, réparties entre le cosmodrome de Vostotchny et le littoral de la mer d'Okhotsk, doivent donc accueillir l’étage récupéré à la place d'une barge. Un hélicoptère ramènera ensuite l'étage récupéré vers le site de préparation du cosmodrome. Les ingénieurs russes ont par ailleurs engagé des travaux sur un système de parachute d’appoint pour l'étage récupérable, une option écartée par SpaceX sur Falcon 9.

En mer, une barge ajuste sa position selon les prévisions de trajectoire. Sur la terre ferme, il faut fixer le point d'atterrissage avant le décollage, sans possibilité de le déplacer ensuite. Le système de guidage doit l’atteindre au mètre près. Mais Roscosmos n’a rien communiqué pour l’instant, ni sur le nombre de ces aires terrestres, ni sur leur emplacement exact et encore moins sur le planning de construction.