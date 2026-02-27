Le booster B1093 en était à son 11e vol consécutif : une pièce déjà rodée, qui avait notamment servi à des missions militaires (SDA T1TL-B, SDA T1TL-C) avant d'enchaîner les rotations Starlink. Après la séparation des étages, le propulseur de 41,2 mètres a entamé son retour autonome vers le drone-navire « Of Course I Still Love You », ancré dans le Pacifique.

La séquence de récupération suit un protocole précis. Après séparation, le booster effectue une rotation à l'aide de propulseurs à gaz froid. Il déploie ensuite ses gouvernes aérodynamiques pour piloter sa trajectoire dans l'atmosphère, enchaîne une combustion de freinage en entrée, puis allume ses moteurs une dernière fois quelques secondes avant l'impact pour se poser verticalement, pattes déployées. Le tout se joue en moins de neuf minutes depuis le décollage.