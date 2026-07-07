Si cette initiative est effectivement louable, ses motivations sont bien entendu intéressées, remarque le MIT Technology Review. Elle permettrait évidemment de redorer l’image de l’IA auprès du grand public. Car une majorité d’Américains doute de la capacité des entreprises à utiliser cette technologie de façon responsable, et s’oppose à la construction de data centers près de chez eux. De même, beaucoup craignent de l’impact de la technologie sur l’emploi.