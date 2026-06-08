Il faut dire que ce genre d'intervention n'a rien de tabou dans le monde de Donald Trump, pourtant en apparence la représentation quasi archétypale du défenseur du libéralisme (à l'intérieur de frontières défendues par du protectionnisme). On rappelle ainsi que le président des États-Unis a validé l'été dernier l'entrée de son administration au capital du géant d'Intel, en se saisissant d'une participation de 10%.

Il y a deux manière de voir cette possible entrée au capital d'OpenAI. La première serait de saluer une participation étatique qui permettrait à Washington de mieux surveiller de l'intérieur cette technologie, et de générer de nouveaux revenus publics si jamais l'entreprise venait à devenir un mastodonte très rentable.

La seconde elle serait celle de David Sacks, ancien « tsar » de l'IA et des cryptos de Donald Trump, qui affirme que ce genre d'opération va « accélérer la fusion entre les entreprises et le gouvernement vers laquelle nous nous dirigeons déjà ». On peut enfin aussi noter plus prosaïquement que, depuis quelques mois, les craintes autour de la viabilité financière d'OpenAI ne cessent de monter. Dans ce cadre, une participation de l'État fédéral américain pourrait prendre l'air d'une sorte de renflouement avant l'heure.