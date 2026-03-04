OpenAI est toujours à la recherche de nouveaux marchés, afin de générer le plus rapidement possible des revenus conséquents. Et il se pourrait que la société californienne ait trouvé un petit filon dans le monde militaire.

En effet, comme nous l'indique un article du Wall Street Journal, OpenAI voit déjà plus loin que les seuls États-Unis, et vise l'alliance militaire structurant l'ensemble du monde occidental. La société « envisage un contrat pour déployer son système sur tous les réseaux classifiés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord », selon le journal américain.