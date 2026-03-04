OpenAI a des ambitions assez importantes pour le soutien aux institutions militaires. Sam Altman veut ainsi sortir des États-Unis, et vise tout l'Atlantique Nord.
On pourrait penser que le contrecoup vécu par ChatGPT après l'annonce de son contrat avec le département de la Défense des États-Unis aurait pu calmer Sam Altman. Il faut dire que les désinstallations de ChatGPT ont depuis explosé, et les téléchargements chuté. Eh bien non, ça n'était clairement pas assez violent, semble-t-il.
OpenAI vise les réseaux de l'OTAN
OpenAI est toujours à la recherche de nouveaux marchés, afin de générer le plus rapidement possible des revenus conséquents. Et il se pourrait que la société californienne ait trouvé un petit filon dans le monde militaire.
En effet, comme nous l'indique un article du Wall Street Journal, OpenAI voit déjà plus loin que les seuls États-Unis, et vise l'alliance militaire structurant l'ensemble du monde occidental. La société « envisage un contrat pour déployer son système sur tous les réseaux classifiés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord », selon le journal américain.
Une façon pour l'entreprise de Sam Altman de se rendre indispensable ?
Un marché qui, en plus de pouvoir apporter un peu plus d'argent dans les caisses de la société, lui donnerait aussi un cachet supplémentaire - une allure « approuvée par l'OTAN ». Le genre de cachet qu'a déjà réussi à décrocher Apple il y a peu, ses iPad et iPhone étant dorénavant considérés comme les seuls appareils grands publics compatibles avec les exigences de sécurité de l'alliance.
On peut aussi noter qu'en s'intégrant comme un fournisseur des plus grandes structures du pouvoir, OpenAI deviendrait toujours plus indispensable. Ce qui pourrait lui être utile si jamais il venait à subir une sitution proche de la faillite, comme certains commencent à l'envisager. Avec ses ramifications toujours plus nombreuses, OpenAI pourrait ainsi devenir à un moment une de ces sociétés « too big to fail » (trop grosses pour s'effondrer), obligeant le gouvernement à le soutenir dans les moments les plus critiques.