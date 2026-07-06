Reste un dernier enjeu, plus politique celui-là. Il s'agit de la compétitivité de la filière européenne face à des concurrents qui ne font pas dans la demi-mesure. La commission plaide pour que les marchés institutionnels de lancement privilégient les opérateurs européens, dans le respect des règles de l'OMC, tout en soutenant à la fois les acteurs historiques du secteur, à l'image d'Ariane Group, auditionné dans le cadre de ce rapport et qui aide à propulser Amazon Leo, futur concurrent de SpaceX, et l'émergence de nouveaux entrants européens dans le New Space. Un règlement pensé, en somme, comme un tremplin plutôt qu'une contrainte de plus.