Mais une nouveauté attire particulièrement l'attention. Meta a, en effet, annoncé l'arrivée sur Facebook d'un mode IA, qui fait de la barre de recherche classique un assistant conversationnel. Selon la firme, l'option « utilise Meta AI pour vous fournir des réponses basées sur les discussions publiques des utilisateurs sur nos applications, comme les groupes et les Reels. Vous accédez ainsi à des points de vue et des expériences authentiques, et non à une simple liste de résultats de recherche. »