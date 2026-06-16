Meta n'en finit pas de booster Facebook à grands renforts d'IA : de nouveaux outils débarquent cette semaine sur la plateforme. Mais tout cela est-il vraiment dans l'intérêt des utilisateurs ?
Meta a récemment lancé des abonnements payants pour Facebook, Instagram et WhatsApp et intégré des paliers pour obtenir des fonctionnalités IA. La firme de Mark Zuckerberg a aussi, cette année, annoncé de nombreuses nouveautés utilisant l’intelligence artificielle : photos de profil animées, modération automatisée, assistant IA pour les créateurs de contenu…
On apprend cette semaine que Meta va proposer encore plus d’outils intelligents. On fait le point.
De nouveaux outils IA de création et de partage déployés sur Facebook
Meta a annoncé hier de nouvelles options créatives boostées à l'intelligence artificielle. Côté photo, la firme a conçu « Wear it », une fonction proposant des préréglages vestimentaires. Accessible via les stories Facebook ou sur la photo de profil, elle permet à l'utilisateur de demander à l'IA de modifier ses habits et d'enfiler, par exemple, le maillot de son équipe de football préférée.
Du côté de la vidéo, de nouvelles suggestions de partage automatiques seront disponibles sur la plateforme. Il sera aussi possible de générer de nouveaux contenus en un clic, en utilisant des modèles de collages, des effets de transitions et des montages thématiques.
L'objectif officiel ? Inciter l'utilisateur à partager plus, mais aussi plus souvent. Officieusement, il s'agirait plutôt d'alimenter la machine à données de Meta. La firme indique toutefois que « les suggestions restent optionnelles et peuvent être désactivées à tout moment. »
Des fonctionnalités un peu trop gourmandes en données ?
Mais une nouveauté attire particulièrement l'attention. Meta a, en effet, annoncé l'arrivée sur Facebook d'un mode IA, qui fait de la barre de recherche classique un assistant conversationnel. Selon la firme, l'option « utilise Meta AI pour vous fournir des réponses basées sur les discussions publiques des utilisateurs sur nos applications, comme les groupes et les Reels. Vous accédez ainsi à des points de vue et des expériences authentiques, et non à une simple liste de résultats de recherche. »
Ce nouveau mode IA s'inspire probablement de Reddit Answers, une fonction IA qui a beaucoup plus aux utilisateurs. Au lieu d'avoir à lire une longue liste de résultats, les utilisateurs pourront poser une question en langage naturel et obtenir une synthèse des publications diffusées publiquement sur Facebook. L'IA va donc, en plus de se nourrir de toutes ces données, générer des résumés basées sur des sources pas toujours très fiables. De quoi largement s'inquiéter pour la qualité des réponses proposées.
Le déploiement de ces nouvelles options IA a démarré hier et elles devraient être rapidement disponibles. Il sera difficile, toutefois, de se réjouir totalement de leur arrivée.