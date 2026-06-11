Un post sur X a popularisé MANGOS, nouvel acronyme pour désigner les géants mondiaux de la tech. Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI et SpaceX remplacent les GAFAM, pour Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, qui dominaient le secteur depuis le milieu des années 2010. Apple, Amazon et Microsoft sortent. Anthropic, Nvidia et SpaceX entrent.
Pas le top 50 mais presque. Le 8 juin dernier, l’ingénieur Krishna B. a publié sur X.com une image avec cinq logos et quatre mots : « It's not FAANG anymore ». (Terminé les GAFAM, en gros). En quelques heures, le post a généré plusieurs millions de vues, et les marchés ont adopté MANGOS pour désigner les entreprises qui commandent la tech mondiale, les fameux GAFAM. Un second post reprenant l’acronyme MANGOS en a cumulé plusieurs millions supplémentaires. L'ingénieur a ensuite ajouté le S de SpaceX, comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous, estimant que la société contribue massivement à l’IA. Le sigle avait pourtant déjà au moins une vie antérieure : l’analyste Vivek Arya, de Bank of America Securities, l’avait créé pour un panier de semi-conducteurs regroupant Marvell, AMD, NVIDIA, Broadcom, GlobalFoundries et Onsemi. En 2025, des investisseurs en capital-risque, dont Kristina Shen de Chemistry et Jack Altman d’Alt Capital, en avaient discuté sur CNBC pour désigner Microsoft, Anthropic, Nvidia, Google et OpenAI. Les internautes substituent ensuite Meta à Microsoft et ajoutent SpaceX.
Apple, Amazon et Microsoft sortent des GAFAM au profit d’Anthropic, NVIDIA et SpaceX
Les GAFAM regroupaient Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon et Microsoft, soit l’acronyme popularisé en France par les médias économiques au milieu des années 2010. Apple, Amazon et Microsoft en sortent. Apple n’a présenté une architecture Apple Intelligence convaincante qu’au WWDC 2026, avec deux ans de retard sur ses concurrents en IA générative. Amazon conserve AWS, le leader mondial du cloud, mais son activité d’e-commerce a perdu la centralité qu’elle occupait dans les classements boursiers. Microsoft, malgré son investissement massif dans OpenAI, cède sa place dans l'acronyme aux entreprises qu’il finance.
Meta et Google passent dans MANGOS, tous deux ayant massivement réorienté leurs budgets vers l’IA depuis 2023. Anthropic, NVIDIA et SpaceX rejoignent le groupe à leur place.
Aucun investisseur particulier ne peut acheter les actions d’Anthropic, d’OpenAI ou de SpaceX
GAFAM et les Magnificent Seven regroupaient exclusivement des sociétés cotées. Dans MANGOS, trois membres sur six échappent aux marchés publics
Anthropic, la société derrière le modèle Claude, a bouclé en mai 2026 une levée en série H de 65 milliards de dollars, portant sa valorisation à 965 milliards de dollars (environ 840 milliards d’euros). OpenAI a déposé un formulaire S-1 confidentiel auprès de la SEC le 8 juin dernier pour une valorisation de 852 milliards de dollars (730 milliards d’euros). SpaceX, la société aérospatiale d’Elon Musk, entrait en bourse le 12 juin avec une valorisation visée autour de 1 750 milliards de dollars (1 530 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de l’histoire.Leur valorisation cumulée atteint 3 500 milliards de dollars (environ 3 100 milliards d'euros), soit à peu près le PIB annuel de la France. Pour un investisseur particulier, ces trois entreprises restent inaccessibles quelle que soit l’enveloppe fiscale choisie. NVIDIA, seul nouveau membre coté du groupe, affiche 5 050 milliards de dollars (environ 4 400 milliards d'euros) de capitalisation.
Certains traders proposent par ailleurs une variante TANGOS avec Tesla.