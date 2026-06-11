GAFAM et les Magnificent Seven regroupaient exclusivement des sociétés cotées. Dans MANGOS, trois membres sur six échappent aux marchés publics

Anthropic, la société derrière le modèle Claude, a bouclé en mai 2026 une levée en série H de 65 milliards de dollars, portant sa valorisation à 965 milliards de dollars (environ 840 milliards d’euros). OpenAI a déposé un formulaire S-1 confidentiel auprès de la SEC le 8 juin dernier pour une valorisation de 852 milliards de dollars (730 milliards d’euros). SpaceX, la société aérospatiale d’Elon Musk, entrait en bourse le 12 juin avec une valorisation visée autour de 1 750 milliards de dollars (1 530 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de l’histoire.Leur valorisation cumulée atteint 3 500 milliards de dollars (environ 3 100 milliards d'euros), soit à peu près le PIB annuel de la France. Pour un investisseur particulier, ces trois entreprises restent inaccessibles quelle que soit l’enveloppe fiscale choisie. NVIDIA, seul nouveau membre coté du groupe, affiche 5 050 milliards de dollars (environ 4 400 milliards d'euros) de capitalisation.

Certains traders proposent par ailleurs une variante TANGOS avec Tesla.