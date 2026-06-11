Francis7

Il a toujours été très dangereux pour soi d’entrer en conflit avec son employeur même si l’on est ou l’on se croit dans son bon droit. Hitler ou pas, l’employeur peut te licencier à cause de la paire de sandales que tu as portée pour venir travailler un bon matin d’été. Tout ce que t’as, le seul et unique moyen de contestation parce que nul ne peut rien y faire quand la décision est prise, ce sont les tribunaux. C’est bien malheureux. Et il faut du temps pour se reconstruire.