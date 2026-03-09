xAI avait aussi soutenu devant le tribunal que la Californie utilisait la loi AB 2013 comme prétexte pour réguler les contenus controversés produits par Grok. L'argument méritait d'être testé.

Depuis plusieurs mois, Grok est sous surveillance pour des contenus antisémites, des images intimes non consenties, et des contenus pédopornographiques. Une enquête californienne est en cours.

Jésus Bernal a balayé tout ça. Rien dans le texte de loi, selon lui, ne vise à influencer les résultats des modèles d'IA en fonction de leurs données d'entraînement. La loi ne demande pas à xAI de se positionner sur ses choix éditoriaux. Elle demande des faits : quelles sources, quelles dates, quels types de données.

Le juge va plus loin sur la question des consommateurs. Un acheteur a tout à fait la capacité d'évaluer un modèle d'IA à partir des informations sur ses datasets, écrit-il dans son ordonnance. Savoir si des données médicales ou scientifiques ont servi à entraîner un modèle est une information utile pour décider si on lui fait confiance.

Pour la suite, le juge Bernal demande à xAI de faire ses devoirs, à savoir rassembler des preuves que ses datasets ou ses méthodes sont suffisamment uniques pour justifier une protection au titre du secret commercial.

Un mois plus tôt, un autre juge avait rejeté l'une des plaintes d'Elon Musk contre OpenAI, faute de preuves que cette dernière avait volé des secrets commerciaux. Deux procédures, deux rejets.