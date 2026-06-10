Sa technologie fait la différence en Ukraine, Kiev l’exploitant depuis 2022 pour obtenir des renseignements sur les mouvements de troupes russes. Et dorénavant, Iceye surveille également le Golfe Persique, où la demande a explosé ces derniers mois. 7 gouvernements européens, dont la Finlande, la Suède, la Pologne, les Pays-Bas et le Portugal, ont signé des contrats avec la société pour disposer de leur propre système satellitaire souverain. La Pologne a même reçu son système opérationnel en moins de 12 mois après la signature du contrat, un délai notable dans le secteur.