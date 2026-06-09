Nous jonglons tous entre plusieurs appareils, qu’il s’agisse d’un casque Bluetooth, d’une montre connectée, d'une enceinte sans fil. Mais il n’est pas toujours évident de suivre le niveau de leur batterie. Le widget Batterie est là pour vous simplifier la vie : il vous permettra de connaître en un coup d'œil le niveau de charge de tous vos dispositifs. Cet outil est disponible nativement sur Pixel (ainsi que sur les téléphones Galaxy) : appuyez sur une zone vide de votre écran, cliquez sur « Widgets » et tapez « Batterie » dans la barre de recherche.