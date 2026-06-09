Les widgets Android sont souvent sous-estimés, pourtant ils peuvent grandement vous simplifier la vie.
Android 17 est sur les starting blocks : une version bêta 4 a été lancée en avril, suivie d’une bêta 4.1 ce mois-ci. Dans le même temps, le dernier Android Drop a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à nos smartphones : détection des appels d’arnaqueurs, détection de collision, compatibilité AirDrop et bien plus encore.
Mais il ne faut pas oublier que nos smartphones Android proposent déjà de nombreuses options, dont certaines sont, hélas, encore trop peu utilisées. Parmi elles, on trouve notamment les widgets. En voici 7 qui vont vous changer la vie.
1. Gardez l'œil sur vos appareils avec le widget Batterie
Nous jonglons tous entre plusieurs appareils, qu’il s’agisse d’un casque Bluetooth, d’une montre connectée, d'une enceinte sans fil. Mais il n’est pas toujours évident de suivre le niveau de leur batterie. Le widget Batterie est là pour vous simplifier la vie : il vous permettra de connaître en un coup d'œil le niveau de charge de tous vos dispositifs. Cet outil est disponible nativement sur Pixel (ainsi que sur les téléphones Galaxy) : appuyez sur une zone vide de votre écran, cliquez sur « Widgets » et tapez « Batterie » dans la barre de recherche.
2. Soyez plus efficace avec un widget de navigateur
De nombreux navigateurs proposent des widgets bien pensés, qui vous permettront d’afficher une barre de recherche, et bien plus encore. Celle du navigateur Brave affiche, par exemple, vos favoris en page d’accueil et inclut un raccourci vers un module de navigation privée. Il en va de même pour celle de DuckDuckGo, qui est tout aussi utile. De quoi gagner de précieuses minutes !
3. Gardez votre assistant IA à portée de main
4. Évitez le doom-scrolling avec un widget Bien-être
Vous êtes, bien malgré vous, un adepte du doom-scrolling ? Le widget Bien-être numérique vous permettra de consulter votre temps d’écran sur les trois apps que vous utilisez le plus. Un outil qui vous aidera à prendre conscience de vos usages et vous motivera à vous déconnecter. Pour le trouver, cliquez sur une zone vide de votre écran, appuyez sur « Widgets » et tapez « Bien-être » dans la barre de recherche.
5. Gardez la motivation avec un widget sportif
Vous voulez tenir vos objectifs sportifs ? Gardez un œil sur vos performances en affichant Samsung Health ou encore Google Fit. Vous accéderez ainsi à un compteur de pas, à votre temps d’activité et à vos calories brûlées. Ces deux apps sont nativement disponibles dans vos téléphones Pixel et Galaxy.
6. Ne vous perdez plus avec un widget GPS
Si vous êtes un aficionado de Google Maps, ne passez pas à côté des nombreux widgets proposés : un outil vous permettra de trouver rapidement des lieux à proximité, un autre de surveiller le trafic à proximité, et d’autres encore vous donneront la possibilité de lancer le mode voiture ou de partager votre position avec vos proches. Un must.
7. N’oubliez plus aucune info avec un widget de prise de notes
vous êtes du genre étourdi ? Google Keep vous permettra d’ajouter des raccourcis pour créer une liste, un mémo vocal, un dessin ou une photo-note. Vous pourrez aussi afficher une note importante ou un aperçu de vos derniers textes. C’est simple, vous ne pourrez plus vous en passer ! N’hésitez pas à regarder aussi du côté d'Evernote et d’autres outils de prise de notes qui proposent, eux aussi, des widgets vraiment intéressants.