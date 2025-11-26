Vous prêtez pour quelques minutes votre portable à une personne de confiance et ne souhaitez pas qu'elle puisse accéder à d'autres applications ? Activez l'épinglage d'apps en vous rendant dans les paramètres Android, puis en tapant « épinglage » dans la barre de recherche (l'option n'est pas toujours placée au même endroit selon les téléphones). Cliquez ensuite sur « Épinglage d'application » et activez les options « Utiliser l'épinglage d'application » et « Demander le code avant de retirer l'épingle ».