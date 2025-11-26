Android fourmille de fonctionnalités et il n'est toujours pas facile d'en faire le tour. On vous en présente 6 que vous allez adorer !
Android évolue constamment. Google a lancé Android 16 cet été et intégré de nombreuses nouveautés sur vos smartphones. Avec la sortie de la version QPR2 Bêta 3 le mois dernier, l'interface et l'écran de verrouillage ont reçu quelques améliorations supplémentaires.
Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un smartphone Android, vous savez d'ores et déjà que les fonctions disponibles sont très nombreuses et certaines passent, hélas, inaperçues. On vous partage 6 options utiles que vous avez peut-être manquées.
1. Devenez plus productif
Besoin de vous concentrer ? Activez le Mode « Sans Distractions » sur votre téléphone pour bloquer les applications trop distrayantes. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre smartphone, cliquez sur la section « Bien-être numérique » puis sur « Sans distractions ». Sélectionnez les apps que vous souhaitez restreindre, puis cliquez sur « Activer ».
Les services importuns seront automatiquement grisés et si vous tentez d'y accéder, une notification vous rappellera qu'ils sont en pause. Vous pouvez aussi définir un planning pour aller plus loin.
2. Ne ratez plus vos alertes
Vous avez supprimé par erreur une notification importante ? L'historique des notifications vous permettra d'y accéder, et ce, durant 24 heures. Rendez-vous dans « Paramètres » > « Notifications » > « Historique des notifications » et activez la fonctionnalité pour accéder à une liste triée par appli.
3. Déverrouillez votre portable en toute sécurité
Votre smartphone se verrouille sans cesse alors que vous êtes connecté à un appareil de confiance (écouteurs, système Bluetooth de votre auto, etc.) ? La solution à votre problème s'appelle « Extend Unlock ». Pour trouver cette fonction intelligente, allez dans « Paramètres » > « Sécurité et confidentialité » > « Sécurité et confidentialité renforcées » > « Extend Unlock », tapez votre code PIN, cliquez sur OK puis ajoutez vos appareils de confiance dans « Appareils vérifiés ».
Votre portable restera déverrouillé en présence d'un appareils de confiance, et ce, pendant 4 heures maximum. Il se verrouillera automatiquement lorsque ce dernier sortira de sa zone de couverture.
4. Épinglez vos applications
Vous prêtez pour quelques minutes votre portable à une personne de confiance et ne souhaitez pas qu'elle puisse accéder à d'autres applications ? Activez l'épinglage d'apps en vous rendant dans les paramètres Android, puis en tapant « épinglage » dans la barre de recherche (l'option n'est pas toujours placée au même endroit selon les téléphones). Cliquez ensuite sur « Épinglage d'application » et activez les options « Utiliser l'épinglage d'application » et « Demander le code avant de retirer l'épingle ».
Pour épingler une app, il suffit de la lancer, de balayer l'écran vers le haut pour ouvrir les services récemment utilisés, de cliquer sur le logo de l'outil puis de sélectionner l'option « Épingler ». Pour annuler cette action, balayez à nouveau l'écran vers le haut : vous accéderez à l'écran de verrouillage et n'aurez plus qu'à taper votre code.
5. Devenez un as du multi-tâches
Disponible depuis des années sur Android, le mode Écran Partagé vous permet d'ouvrir simultanément deux apps. Pour ce faire, lancez la première application qui vous intéresse, glissez votre doigt vers le haut, cliquez sur l'icône du service et appuyez sur « Écran partagé ». Faites de même pour la deuxième appli et le tour est joué. Un simple balayage vers le haut vous permettra de quitter ce mode par la suite.
6. Activez les sous-titres en direct
Vous regardez une vidéo sans le son et les sous-titres ne sont pas disponibles ? Une fonction bien cachée va beaucoup vous aider. Pour la trouver, allez dans les paramètres de votre smartphone dans le menu « Accessibilité » et activez l'option « Sous-titres instantanés ».
Vous pouvez aussi, pour aller plus vite, cliquer sur votre bouton de volume et appuyez sur l'icône « Sous-titres » visible en dessous de la barre de son.