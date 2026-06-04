Google a déployé son Android Drop de juin 2026, avec sept nouvelles fonctionnalités pour Android. Parmi elles, la détection de faux appels pour contrer les arnaques intéressera tout particulièrement les utilisateurs du système d'exploitation.
Chaque mois, Google enrichit Android d'une nouvelle salve de fonctionnalités. Et ce mois de juin est justement l'occasion d'en déployer sept nouvelles, de la détection de faux appels pour lutter contre les arnaques et bloquer les escrocs, à une garde-robe numérique dans Google Photos, sans oublier de nouveaux outils de sécurité pour les familles. Vous l'aurez compris, ce sont la personnalisation et la protection des utilisateurs qui sont les deux grands axes de cette mise à jour Android.
Android détecte désormais les faux appels pour vous protéger des arnaques
La première nouveauté s'attaque à une arnaque hélas devenue courante, à savoir ces escrocs qui falsifient le numéro affiché sur votre écran pour se faire passer pour l'un de vos contacts. Avec la détection de faux appels, Phone by Google (« Téléphone de Google », pour nous Français) vérifie désormais si l'appel vient bien de l'appareil de la personne en question, et non d'un imposteur qui aurait usurpé son numéro. Si quelque chose cloche, une alerte apparaît immédiatement pour vous inviter à raccrocher. La fonctionnalité est disponible sur Android 12 et versions ultérieures
Côté famille, Google prépare également des nouveautés pour son application « Sécurité personnelle », attendues prochainement. Les enfants de moins de 13 ans pourront y afficher leurs informations médicales et leurs contacts d'urgence directement sur l'écran de verrouillage, infos qui seront accessibles sans déverrouiller le téléphone. Ils pourront aussi activer la détection de collision, qui alerte automatiquement les secours et envoie un SMS aux proches en cas d'accident de voiture. Les ados, eux, auront accès au partage de localisation en temps réel avec leurs contacts d'urgence. L'application est disponible dans le monde entier.
Pendant longtemps, partager une photo entre un Android et un iPhone relevait du parcours du combattant. C'est en train de changer avec Quick Share, la fonction de partage sans fil d'Android, qui devient compatible avec AirDrop, son équivalent chez Apple, sur davantage d'appareils. Concrètement, il sera possible d'envoyer photos, vidéos et documents directement à un proche sous iPhone, même sans connexion Internet. Deux mondes qui se parlaient peu commencent enfin à se tendre la main.
Android se fait styliste avec Google Photos et « Entourer pour chercher »
La grande nouveauté au rayon personnalisation est à mettre au crédit de Google Photos, qui s'apprête à devenir votre dressing numérique. Dans le détail, l'application va analyser automatiquement toutes vos photos pour en extraire les vêtements que vous portez, et les regrouper dans un vestiaire virtuel consultable depuis votre téléphone. De quoi composer des tenues, visualiser des looks ou les partager avec vos amis sans sortir de l'app. Le déploiement démarre la semaine prochaine pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis, en Inde et au Brésil, sur Android 10 et supérieur.
La fonctionnalité Circle to Search (« Entourer pour chercher »), qui permet d'entourer n'importe quel élément à l'écran pour le rechercher instantanément, évolue. Elle peut désormais identifier une tenue complète en un seul geste. Il suffit par exemple d'encercler un look repéré sur une photo ou une vidéo, et Android retrouve chaque pièce séparément, du haut jusqu'aux chaussures, sans avoir à changer d'application. La mise à jour est disponible sur tous les appareils Android 14 et supérieur déjà équipés de Circle to Search.
Pour clore ce Drop de juin, on a deux petites nouveautés bien pratiques à vous présenter. « Livres » lance Book insights, une fonctionnalité qui permet de demander un résumé de ce qu'on a déjà lu, de poser des questions sur un passage ou d'en savoir plus sur un personnage, le tout sans quitter sa page. Disponible dès aujourd'hui sur des milliers de titres en anglais. Enfin, Emoji Kitchen s'enrichit de nouvelles combinaisons inédites dans Gboard, le clavier Google, pour créer des emojis hybrides et personnalisés quand un simple cœur rose ne suffit plus à dire ce qu'on ressent.