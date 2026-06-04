La grande nouveauté au rayon personnalisation est à mettre au crédit de Google Photos, qui s'apprête à devenir votre dressing numérique. Dans le détail, l'application va analyser automatiquement toutes vos photos pour en extraire les vêtements que vous portez, et les regrouper dans un vestiaire virtuel consultable depuis votre téléphone. De quoi composer des tenues, visualiser des looks ou les partager avec vos amis sans sortir de l'app. Le déploiement démarre la semaine prochaine pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis, en Inde et au Brésil, sur Android 10 et supérieur.