Vous recherchez une application qui prend votre vie privée au sérieux ? Lancée en 2016 et rachetée par Proton en 2024, Standard Notes est une appli freemium sans IA qui chiffre vos notes de bout en bout par défaut. Ici, pas de suggestions intelligentes, de résumés ou de filtres de textes prédictifs, juste des fonctionnalités bien pensées : mode hors ligne, synchronisation sur différents appareils (Windows, Linux, Android, iOS et web), protection par mot de passe, choix du format de notes (texte brut, feuille de calcul, etc.), verrouillage de l’édition, mode sombre et bien d’autres. Une appli vraiment très pratique au quotidien.