Vous ne voulez pas que l’IA mette trop le nez dans vos affaires ? On vous partage 5 applications Android qui s’en passent très bien.
Impossible d’échapper à l’intelligence artificielle. En quelques années, cette technologie s’est immiscée dans tous les aspects du quotidien : nos outils de productivité, nos plateformes de streaming, nos jeux, et bien plus encore. Le problème ? Cette technologie a une fâcheuse tendance à analyser nos usages et à collecter nos données.
Face à ce tsunami, certains sont bien tentés de résister. C’est votre cas ? Voici 5 outils pour dire au-revoir à l’IA au sein de votre smartphone Android.
1. Prenez des notes avec Standard Notes
- Fonctionnalités évolutives (premium)
- Interface soignée
- Notes chiffrées
Vous recherchez une application qui prend votre vie privée au sérieux ? Lancée en 2016 et rachetée par Proton en 2024, Standard Notes est une appli freemium sans IA qui chiffre vos notes de bout en bout par défaut. Ici, pas de suggestions intelligentes, de résumés ou de filtres de textes prédictifs, juste des fonctionnalités bien pensées : mode hors ligne, synchronisation sur différents appareils (Windows, Linux, Android, iOS et web), protection par mot de passe, choix du format de notes (texte brut, feuille de calcul, etc.), verrouillage de l’édition, mode sombre et bien d’autres. Une appli vraiment très pratique au quotidien.
2. Gérez vos photos avec Fossify Gallery
Issue d’un fork de l’application Simple Gallery Pro, Fossify Gallery est une app open-source, sans fonctionnalités IA et incluant des thèmes dynamiques Material. Prenant en charge les fichiers JPEG, JPEG XL, PNG, MP4, MKV, RAW, SVG, GIF, vidéos et bien d’autres, elle vous permettra de gérer facilement vos médias. Vous pourrez aussi les améliorer grâce à son éditeur intégré (rognage, redimensionnement, filtres et bien d’autres options sont au rendez-vous). Il est aussi possible de supprimer les métadonnées EXIF, comme les coordonnées GPS, de protéger vos dossiers avec un mot de passe, un schéma ou une empreinte digitale, ou de restaurer vos médias supprimés depuis la corbeille.
3. Suivez l’actualité avec Feeder
Marre des contenus sponsorisés et des algos IA qui personnalisent vos flux d’actualité ? Créé en 2014, Feeder vous permettra de vous tenir informé sans chichi. Ce lecteur de flux RSS, open source et donc entièrement gratuit, ne collecte pas vos données. Il ne nécessite, de plus, pas de compte et est compatible avec les formats RSS, Atom et JSONFeed. On y trouve de nombreuses fonctions utiles : import/export OPML, mode hors-ligne, notifications, suggestion de flux et bien plus encore.
4. Prenez la route avec Organic Maps
- Respect de votre vie privée
- Cartes détaillées, même hors ligne
- Améliorations continues avec OpenStreetMap
Basé sur OpenStreetMaps et utilisé aussi bien par des conducteurs, des cyclistes ou des piétons, Organic Maps a dépassé les 6 millions d’installations. Cet outil de navigation GPS open source ne collecte pas d’informations et ne transfère aucune donnée en arrière-plan. Permettant à ses utilisateurs d'obtenir des cartes hors ligne, il fourmille d’options utiles : création d’itinéraires, guidage vocal, recherche des meilleurs trajets, enregistrement de traces, choix du style de carte, consultation d’articles wikipédia… Cerise sur le gâteau, Organic Maps est aussi compatible avec Android Auto. On comprend pourquoi ce service est aussi populaire !
5. Écoutez vos podcasts avec AntennaPod
- Gratuit de A à Z
- Open Source et constamment mis à jour
- Un concept et une utilisation simple
Lancé en 2012, le gestionnaire de podcasts AntennaPod plaira à tous ceux qui veulent tourner le dos aux suggestions algorithmiques. Cet outil est totalement gratuit, open source et sans publicité. Vous y trouverez des millions de contenus, issus de producteurs indépendants ou de grandes maisons de diffusion. De nombreuses fonctions sont disponibles : téléchargement automatique de podcasts, réglage de la vitesse de lecture, minuteur d’arrêt, import/export OPML, gestion de favoris, historique de lecture et bien d’autres. Une pépite.