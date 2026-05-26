Avec les M850 L, M840 L et MK880, Logitech vise les utilisateurs qui passent leurs journées entre tableurs, visioconférences, messageries et travail multi-écran. L'idée n'est pas de basculer dans l'ergonomie radicale, mais d'apporter davantage de confort à des périphériques de bureau très quotidiens.
Logitech s'attaque à un mal bien connu des travailleurs hybrides. Ces journées où l'on passe d'un document à une visioconférence, d'un écran à l'autre, d'un dossier professionnel à un message personnel, sans jamais vraiment quitter son clavier ni sa souris. Pour accompagner ces usages devenus très ordinaires, la marque lance en France sa nouvelle gamme Signature Comfort Plus, composée de deux souris et d'un combo clavier-souris.
M850 L : une souris avec coussin de paume intégré
La nouveauté principale est la souris Signature Comfort Plus M850 L. Ce modèle pour droitier intègre directement un coussin de paume rembourré. L'objectif n'est pas d'en faire un accessoire médical, mais de réduire la pression ressentie lors des longues sessions de travail.
Le repose-paume combine une mousse de soutien premium haute qualité (conçue pour ne pas se déformer dans le temps) et un revêtement extérieur en tissu PU (polyuréthane) soft-touch très doux. Ce matériau présente l'avantage d'être imperméable et facilement lavable d'un simple coup de lingette.
Logitech y ajoute une forme sculptée, des grips latéraux en caoutchouc et un système de clics silencieux. La souris intègre également une molette SmartWheel, capable de passer d'un défilement précis ligne par ligne à un défilement rapide, plus pratique lorsqu'il faut parcourir de longs documents ou des pages Web interminables.
La souris embarque également un capteur optique réglable. Sa résolution pourrait varier de 400 à 4 000 DPI, et serait ajustable par paliers de 100 DPI via l'application Logi Options+.
La M850 L s'inscrit aussi dans la logique multi-appareils de la marque. Grâce à la fonction Easy-Switch, elle peut passer d'une machine à l'autre, qu'il s'agisse d'un PC, d'un Mac, d'une tablette ou d'un smartphone. Un positionnement assez clair pour les journées de travail dispatchées entre plusieurs écrans et plusieurs environnements. Logitech annonce jusqu'à deux ans d'autonomie avec les piles fournies.
M840 L : la même base, sans le coussin
La M840 L reprend l'essentiel de la M850 L, mais sans le coussin de paume intégré. Elle s'adresse donc aux utilisateurs qui veulent une souris confortable, silencieuse et capable de basculer entre plusieurs appareils, sans aller jusqu'au design plus enveloppant du modèle supérieur.
L'écart tarifaire reste quant à lui très limité, avec 49,99 euros pour la M840 L contre 54,99€ pour la M850 L. On constate que Logitech oriente assez clairement le choix du consommateur vers la version avec coussin, les cinq euros de différence rendant la décision presque symbolique au moment de l'achat.
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
MK880 : le combo clavier/souris pour les bureaux hybrides
Le MK880 Signature Comfort Plus est un pack qui associe une souris M850 L à un clavier à membranes, doté d'un repose-poignets en mousse double couche et d'une inclinaison réglable à trois niveaux (0°, 4° ou 8°). Ce dernier intègre une technologie de frappe silencieuse pour réduire les nuisances sonores, offrant selon les représentants de la marque suisse « une sensation de frappe souple et feutrée ».
Le clavier mise aussi sur des raccourcis très ancrés dans les usages actuels. On retrouve ainsi des touches Easy-Switch pour passer d'un appareil à l'autre, des commandes dédiées aux réunions et une touche de lancement IA personnalisable via Logi Options+, avec ChatGPT, Copilot ou Gemini en ligne de mire.
- L'ergonomie, la finition et les matériaux
- Le silence de fonctionnement
- La précision du pointeur et des molettes
Une version Business pour les parcs informatiques
Logitech décline également cette gamme en versions for Business, avec un récepteur USB-C Logi Bolt inclus, une connexion chiffrée et une compatibilité avec Logitech Sync pour la gestion à distance. De quoi permettre aux équipes IT de suivre l'état du matériel et de gérer plus facilement les déploiements dans les entreprises.
La gamme Signature Comfort Plus sera disponible en France à partir de juin 2026, couleur gris graphite, blanc cassé ou noir. Les prix annoncés sont de 109,99 euros pour le combo MK880, 59,99€ pour la M850 L for Business et 119,99€ pour le MK880 for Business.