Logitech s'attaque à un mal bien connu des travailleurs hybrides. Ces journées où l'on passe d'un document à une visioconférence, d'un écran à l'autre, d'un dossier professionnel à un message personnel, sans jamais vraiment quitter son clavier ni sa souris. Pour accompagner ces usages devenus très ordinaires, la marque lance en France sa nouvelle gamme Signature Comfort Plus, composée de deux souris et d'un combo clavier-souris.

M850 L : une souris avec coussin de paume intégré

La nouveauté principale est la souris Signature Comfort Plus M850 L. Ce modèle pour droitier intègre directement un coussin de paume rembourré. L'objectif n'est pas d'en faire un accessoire médical, mais de réduire la pression ressentie lors des longues sessions de travail.

Le repose-paume combine une mousse de soutien premium haute qualité (conçue pour ne pas se déformer dans le temps) et un revêtement extérieur en tissu PU (polyuréthane) soft-touch très doux. Ce matériau présente l'avantage d'être imperméable et facilement lavable d'un simple coup de lingette.