Depuis le 3 février dernier, le constructeur élargit officiellement son catalogue avec une toute nouvelle catégorie de produits : les souris gaming. Une évolution pour le moins logique pour un acteur historiquement reconnu pour la maîtrise acoustique et la qualité de fabrication de ses alimentations, boîtiers et systèmes de refroidissement, et qui entend désormais proposer un écosystème gaming complet, cohérent et haut de gamme.

Deux modèles inaugurent cette gamme : la Dark Perk Ergo et la Dark Perk Sym. Deux souris sans fil pensées pour la performance, partageant une base technique identique, mais qui se distinguent par leur design et leur approche ergonomique. L’objectif est clair, s’adresser à tous les profils de joueurs, sans compromis sur la précision, la fluidité ou la rapidité.