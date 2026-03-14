Après avoir investi (avec un certain succès) le segment des claviers gaming silencieux, la marque allemande be quiet!, qui porte bien son nom, franchit une nouvelle étape stratégique.
Depuis le 3 février dernier, le constructeur élargit officiellement son catalogue avec une toute nouvelle catégorie de produits : les souris gaming. Une évolution pour le moins logique pour un acteur historiquement reconnu pour la maîtrise acoustique et la qualité de fabrication de ses alimentations, boîtiers et systèmes de refroidissement, et qui entend désormais proposer un écosystème gaming complet, cohérent et haut de gamme.
Deux modèles inaugurent cette gamme : la Dark Perk Ergo et la Dark Perk Sym. Deux souris sans fil pensées pour la performance, partageant une base technique identique, mais qui se distinguent par leur design et leur approche ergonomique. L’objectif est clair, s’adresser à tous les profils de joueurs, sans compromis sur la précision, la fluidité ou la rapidité.
Une entrée ambitieuse sur le segment des souris gaming
Le marché des périphériques gaming est mature, concurrentiel et exigeant. Depuis quelques années déjà, pour s’y imposer, il ne suffit plus d’aligner des fiches techniques séduisantes. Il faut proposer une expérience globale, maîtrisée dans les moindres détails.
Avec ses souris Dark Perk, be quiet! capitalise sur son ADN : rigueur allemande, qualité de conception, recherche de performance et souci du détail. Le lancement marque ainsi la naissance d’une nouvelle brique dans l’écosystème gaming de la marque, avec l’ambition d’offrir aux joueurs un outil taillé pour l’esport comme pour les sessions compétitives les plus intenses.
Sur le plan technique, les Dark Perk Ergo et Sym visent le très haut de gamme. Le premier chiffre qui interpelle, c’est un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 8 000 Hz, aussi bien en mode filaire qu’en mode sans fil. Concrètement, cela signifie que la souris peut envoyer jusqu’à 8 000 informations par seconde au PC. De quoi promettre une latence extrêmement faible, une réactivité quasi instantanée et un suivi parfaitement fluide, même lors des mouvements les plus brusques.
Au cœur du dispositif, on retrouve le capteur PixArt PAW3950, une référence du secteur. Il offre une résolution maximale de 32 000 DPI, permettant d’ajuster la sensibilité avec une précision chirurgicale. Pour les joueurs adeptes de jeux compétitifs nécessitant des mouvements souples, une visée précise et un contrôle polyvalent (on pense aux FPS, aux battle royale et autres titres tactiques), cette plage de réglage constitue un véritable atout.
La précision ne se limite pas au capteur. Les deux modèles sont équipés de switches Omron haut de gamme, reconnus pour leur fiabilité et leur constance dans le temps. Les clics sont nets, fluides et précis, avec une sensation maîtrisée qui participe directement au confort et à la régularité en jeu.
L’ensemble repose sur un microcontrôleur nRF54H20, garantissant des performances élevées tout en optimisant l’efficacité énergétique. Ce choix technique permet à be quiet! de concilier puissance et autonomie, un équilibre souvent difficile à atteindre sur les modèles ultra-performants.
Sans fil, et sans compromis
Le gaming sans fil n’est plus une simple tendance geek, c’est devenu un standard pour de nombreux joueurs compétitifs. Encore faut-il que la technologie suive.
Les Dark Perk misent sur une connectivité RF 2.4 GHz combinée à une connexion USB filaire, permettant de choisir entre liberté totale de mouvement et recharge tout en jouant. Le point fort ici réside dans la stabilité de la connexion sans fil, pensée pour offrir une expérience équivalente au filaire, même à 8 000 Hz.
Côté autonomie, be quiet! annonce jusqu’à 110 heures d’utilisation en mode sans fil. Un chiffre pour le moins confortable qui réduit significativement la fréquence des recharges et limite les interruptions en pleine session compétitive. Pour les joueurs intensifs comme pour les marathoniens du week-end, cette endurance représente un véritable avantage au quotidien.
55 grammes au service du contrôle
L’autre caractéristique majeure de la gamme Dark Perk, c’est son poids plume. Avec seulement 55 grammes sur la balance, ces souris entrent dans la catégorie des modèles ultra-légers.
Cette légèreté n’est pas un simple argument marketing. Elle a un impact direct sur la fatigue musculaire et sur la précision des mouvements rapides.
La coque fermée, contrairement à certaines souris perforées du marché, permet de conserver une structure rigide et robuste, tout en maintenant ce poids réduit. Le résultat : une sensation de solidité rassurante, sans sacrifier la rapidité d’exécution. Conçues avec l’esport en ligne de mire, les Dark Perk s’adressent aux joueurs qui exigent une réactivité maximale et une constance irréprochable, match après match.
Deux designs, une même exigence
Si la fiche technique est identique, le choix du design permet de répondre à des préférences ergonomiques distinctes.
La Dark Perk Ergo adopte une forme ergonomique, pensée pour épouser naturellement la main. Elle s’adresse principalement aux droitiers recherchant un confort accru lors des longues sessions. Ce type de design favorise une prise en main stable et un maintien optimal de la paume.
La Dark Perk Sym, comme son nom le laisse suggérer, propose une conception symétrique. Elle conviendra aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers et séduira les adeptes des prises en main claw ou fingertip. Plus neutre dans son approche, elle mise sur la polyvalence et l’adaptabilité.
Dans les deux cas, l’objectif reste le même, à savoir réduire la fatigue, améliorer la précision des mouvements rapides et s’adapter aux différents styles de prise en main. Palm, claw, fingertip : chacun peut trouver le modèle correspondant à sa gestuelle.
IO Center : un écosystème logiciel moderne et accessible
Un périphérique gaming moderne ne saurait être complet sans un logiciel de personnalisation efficace. be quiet! accompagne donc ses Dark Perk de son logiciel maison, baptisé IO Center.
Ce dernier permet de réaffecter les boutons, créer des macros, ajuster les paramètres DPI, configurer l’éclairage ou encore personnaliser les différents réglages selon les profils de jeu. L’interface se veut claire et intuitive, dans la lignée de la philosophie de la marque.
Particularité intéressante ici, une version web du IO Center est disponible, et il n’est donc pas impératif d’installer un logiciel (parfois lourdingue) pour accéder aux fonctionnalités principales. Une approche flexible qui séduira les utilisateurs souhaitant limiter les installations sur leur système ou accéder rapidement à leurs réglages depuis différents environnements.
Cette double approche (logiciel local et version web) illustre la volonté de be quiet! de proposer une expérience fluide, cohérente et accessible.
Prix et disponibilité
Si be quiet! est historiquement associé au silence, la marque démontre ici qu’elle ne se limite pas à une expertise acoustique. La précision, la qualité des composants et la durabilité font également partie de son identité.
Après les claviers gaming silencieux, l’arrivée des souris Dark Perk s’inscrit dans une logique d’expansion maîtrisée. L’idée n’est pas de multiplier les références, mais de proposer une gamme resserrée, aboutie, et clairement positionnée sur le segment premium.
Cette approche peut séduire les joueurs à la recherche d’un setup homogène, tant sur le plan esthétique que technique, sans multiplier les marques et les écosystèmes logiciels.
Lancée officiellement le 3 février, la gamme Dark Perk est d’ores et déjà disponible auprès de plusieurs enseignes spécialisées au prix de 119,95€.
Les souris peuvent notamment être commandées chez Matériel.net, chez Top Achat, chez LDLC ou encore 1fodiscount… Une distribution large qui vise à faciliter l’accès à cette nouvelle gamme et confirme les ambitions de be quiet! sur le marché français.
Une cohérence avec l’ADN de la marque
Avec les Dark Perk Ergo et Sym, be quiet! ne signe pas un simple coup d’essai. La marque pose les bases d’une gamme cohérente, techniquement ambitieuse et résolument tournée vers la performance.
Sans fil, ultra-légères, précises et dotées d’une autonomie confortable, ces nouvelles souris gaming visent clairement les joueurs compétitifs et les amateurs d’esport. Le choix entre design ergonomique et symétrique permet d’affiner l’expérience sans transiger sur la fiche technique.
En élargissant son univers aux périphériques de pointage, be quiet! confirme sa volonté de devenir un acteur global du gaming premium. Une évolution naturelle, mais stratégique, qui pourrait bien séduire les joueurs à la recherche d’un équipement performant, fluide et durable.