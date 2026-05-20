xryl

L’article est instructif, mais je trouve que les conclusions sont trop restreintes. Toute centrale de production est une cible (à choisir une cible, il vaut mieux taper dans une centrale nucléaire ou, à gaz) car l’effet est plus important. C’est sûr qu’il est plus inutile de taper sur des panneaux solaires ou des éoliennes (vu le nombre et la faible puissance), mais toute puissance militaire apprend à protéger ses points vitaux. Si une centrale marémotrice est stratégiquement importante, elle sera protégée en conséquence, ce qui rend l’argument de la vulnérabilité caduque. À choisir, il vaut mieux une rupture d’un barrage marin que d’un barrage alpin, donc là encore, l’argument semble faible. De plus, plus il y a de telles usines en fonctionnement, et moins l’impact d’une perte de l’une d’entre elle est important.

Quand au coût de l’infrastructure, j’aimerais avoir des chiffres, quel a été le coût au MWh produit depuis sa construction, à comparer au coût de production d’une centrale nucléaire (et de son démantèlement).

EDIT: J’ai cherché les chiffres (source Wikipédia). La centrale a coûté 817M€ pour une capacité de production de 240MW, 500GWh par an. Depuis sa construction il y a 45 ans, elle a produit 22.5 TWh, soit le MWh à 2.7c€. Elle est donc largement rentabilisée et rentable. Je n’ai pas les coûts de maintenance, donc le prix au MWh est très probablement supérieur, mais probablement pas 4x supérieur, donc toujours très rentable. Wikipédia donne un coût de production à 1.8c€ par MWh vs 6ct€ pour le nucléaire.