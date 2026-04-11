À Marseille, trois navires de croisière peuvent désormais se brancher simultanément à l'électricité à quai. Inauguré ce 11 avril 2026 en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot, le dispositif « CENAQ – Escale zéro fumée » permet aux grands paquebots de se brancher sur le réseau électrique dès leur arrivée à quai, et donc d'éteindre leurs moteurs thermiques, qui tournaient jusqu'ici en continu pendant toute la durée de l'escale. Une électricité renouvelable, pour une puissance totale de 108 MW. Avec cette infrastructure, Marseille Fos se retrouve quatre ans en avance sur la réglementation européenne et offre aux riverains un air sensiblement moins pollué.