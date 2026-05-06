Kaspersky indique avoir identifié plusieurs versions compromises de DAEMON Tools Lite, de la 12.5.0.2421 à la 12.5.0.2434. Dans ces builds, les attaquants auraient modifié trois exécutables intégrés au logiciel, à savoir DTHelper.exe, DiscSoftBusServiceLite.exe et DTShellHlp.exe. Ces fichiers participant au fonctionnement courant de DAEMON Tools, leur exécution au lancement de Windows pouvait passer pour une activité normale du logiciel.

La portion de code malveillant intégrée à ces exécutables contactait ensuite un serveur de commande dont le nom imitait le domaine légitime de DAEMON Tools, un choix d’adresse destiné à entretenir la confusion avec l’infrastructure officielle du logiciel. En cas de réponse, la machine pouvait alors recevoir une commande à exécuter via cmd.exe et PowerShell, en vue de télécharger jusqu’à trois charges utiles distinctes, déployées selon le profil des systèmes infectés.

La première ne visait pas la prise de contrôle complète du PC, mais cherchait plutôt à établir une fiche d’identité du système touché à partir du nom de la machine, du domaine DNS, des processus actifs, des logiciels installés, de la langue de Windows et de l'adresse MAC. Autant d’éléments utiles pour distinguer un ordinateur personnel peu intéressant pour les attaquants d’un poste rattaché à une organisation plus sensible.

Sur les machines retenues, les opérateurs pouvaient ensuite pousser une porte dérobée plus complète, capable de télécharger des fichiers, d’exécuter des commandes et de lancer du code en mémoire. Cette seconde étape aurait aussi servi à déployer un troisième payload plus intrusif, QUIC RAT, apte à communiquer via plusieurs protocoles réseau et à injecter du code dans des processus Windows légitimes comme notepad.exe ou conhost.exe.