Le satellite opère à 35 800 kilomètres de la Terre. À cette altitude, il reste fixe par rapport au sol. Contrairement aux satellites en orbite basse, il ne survole pas une zone pendant quelques minutes. Il la surveille en continu. Couverture nuageuse, obscurité, houle violente : rien n'a empêché le suivi. Le chercheur chinois Hu Yuxin affirme que la nouvelle architecture de traitement isole les échos faibles des navires malgré le bruit de fond maritime. Selon le South China Morning Post, la marge d'erreur atteint environ trois kilomètres sur le Towa Maru. D'autres navires auraient été pistés avec une précision de 1,6 kilomètre.

Jusqu'ici, les spécialistes jugeaient l'orbite géostationnaire inutilisable pour ce type de radar. Le signal s'affaiblit trop sur une telle distance. Les réflexions des vagues submergent les échos des cibles. Les satellites radar actuels, y compris américains, opèrent en orbite basse, entre 400 et 800 kilomètres. Ils offrent une résolution supérieure, mais ne survolent chaque zone que quelques minutes par passage.

La Chine, qui multiplie les démonstrations spatiales, vient d'invalider ces deux postulats en conditions réelles. Le satellite a été lancé en 2023 depuis le centre de Xichang. C'est le premier radar à synthèse d'ouverture jamais placé en orbite géostationnaire.

Pourquoi trois satellites changeraient la donne stratégique

Trois satellites géostationnaires, positionnés à 120 degrés l'un de l'autre, couvriraient l'ensemble des océans. Sans interruption. Pour obtenir un résultat comparable en orbite basse, il faudrait des centaines, voire des milliers de satellites. La marine américaine a longtemps exploité les intervalles entre les passages de satellites espions pour masquer ses mouvements. Un système permanent rendrait cette tactique caduque.