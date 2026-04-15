Mais à quoi servira JUNN dans le détail ? À simuler par exemple une crue avant qu'elle ne survienne, à anticiper le stress hydrique d'une région, à modéliser l'impact du réchauffement sur les forêts, ou encore à cartographier la propagation d'une épidémie. Des cas d'usage très concrets, déjà identifiés et prêts à être testés. Dassault Systèmes, partenaire du projet qui s'y connaît en jumeaux virtuels, ira même plus loin en démontrant dès les premières phases comment ses outils de simulation, habituellement utilisés pour concevoir des avions ou des véhicules, peuvent modéliser les effets du changement climatique sur l'aménagement des villes.