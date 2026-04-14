Le Groupe Rocher s'associe à Dassault Systèmes pour révolutionner la formulation cosmétique naturelle, grâce aux jumeaux virtuels, avec une technologie qui combine IA générative et modélisation 3D pour réduire de 20 % le délai de mise sur le marché.
C'est une alliance assez inattendue entre la botanique et le numérique qui vient d'être officialisée ce mardi 14 avril, et pourtant, elle coule de source. Le Groupe Rocher et Dassault Systèmes s'associent pour transformer la façon dont on conçoit les cosmétiques naturels. Leur idée est de créer des répliques numériques de la peau humaine, capables de simuler en temps réel la façon dont un ingrédient actif va agir, pénétrer et être absorbé. Les essais en laboratoire devraient diminuer, et les innovations qui arriveront 20 % plus vite en rayon.
Le Groupe Rocher a choisi Dassault Systèmes pour repenser ses formules beauté
Avant d'atterrir sur une étagère, une crème naturelle passe par un chemin semé d'embûches. Mettre au point la bonne formulation demande en moyenne une trentaine d'essais en laboratoire, donc autant de tentatives, d'ajustements et de temps perdu. C'est ce goulot d'étranglement que le Groupe Rocher veut débloquer, en faisant appel à l'expertise technologique de Dassault Systèmes pour aller plus vite sans sacrifier la qualité.
Né en 1959 dans un petit village breton, La Gacilly, le Groupe Rocher est aujourd'hui une entreprise familiale qui pèse lourd dans la cosmétique mondiale, avec des marques comme Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, Sabon et Arbonne. 9 000 collaborateurs et surtout 200 chercheurs consacrent leurs journées à percer les secrets des plantes, en se demandant comment leurs actifs agissent sur la peau, comment les extraire au mieux, et comment en faire des formules toujours plus efficaces.
De son côté, Dassault Systèmes va montrer tout son savoir-faire en matière de jumeaux numériques. Le géant français apporte dans la corbeille sa plateforme 3DEXPERIENCE et son service Virtual Twin as a Service, autrement dit, la capacité de construire des copies numériques ultra-précises des ingrédients actifs du Groupe Rocher. Concrètement, ces modèles virtuels vont permettre de tester et d'analyser le comportement de chaque actif avec une précision que des semaines d'expériences en laboratoire n'atteindraient pas aussi rapidement.
De la ficoïde glaciale au cloud, comment les jumeaux virtuels entrent dans la formule
Ces jumeaux virtuels, qui mêlent intelligence artificielle, chimie moléculaire et représentation 3D, peuvent reproduire fidèlement ce qui se passe quand un actif touche la peau. Les chercheurs du Groupe Rocher pourront ainsi observer, en quelques clics, comment un ingrédient pénètre les couches cutanées et évaluer son efficacité bien avant d'entrer en laboratoire. Le tout depuis une infrastructure cloud sécurisée, accessible à distance.
Pour démarrer leur collaboration, les deux partenaires ont choisi un cobaye végétal bien particulier. Il s'agit de la ficoïde glaciale, une plante capable de survivre dans des environnements hostiles grâce à des mécanismes biologiques hors du commun. Ses propriétés ont déjà inspiré la gamme anti-âge Lift Pro Collagène d'Yves Rocher. Elle sera donc la première à passer sur la table d'expérimentation numérique, avant que d'autres ingrédients actifs ne lui emboîtent le pas.
« L'expertise reconnue de Dassault Systèmes en matière de jumeaux virtuels et d'intelligence artificielle va nous permettre de mieux prédire l'efficacité de nos principes actifs, d'offrir des formules toujours plus efficaces et naturelles, en moins de temps. », parie Véronique Schwartz-Boishu, directrice scientifique du Groupe Rocher. En clair, savoir à l'avance si une formule va fonctionner, sans attendre les résultats des essais en laboratoire.