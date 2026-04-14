C'est une alliance assez inattendue entre la botanique et le numérique qui vient d'être officialisée ce mardi 14 avril, et pourtant, elle coule de source. Le Groupe Rocher et Dassault Systèmes s'associent pour transformer la façon dont on conçoit les cosmétiques naturels. Leur idée est de créer des répliques numériques de la peau humaine, capables de simuler en temps réel la façon dont un ingrédient actif va agir, pénétrer et être absorbé. Les essais en laboratoire devraient diminuer, et les innovations qui arriveront 20 % plus vite en rayon.