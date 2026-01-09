Le temps des essais-erreurs interminables en laboratoire et des années de tests est-il bientôt terminé ? Iktos va proposer à Pierre Fabre son intelligence artificielle générative pour dessiner d'abord des milliers de structures moléculaire sur ordinateur, évaluer leurs chances de succès, puis ne garder que les meilleures, les plus prometteuses, pour les fabriquer réellement. En d'autres termes, l'IA générative teste des milliers de combinaisons moléculaires avant même qu'un chimiste ne touche une éprouvette. Le gain de temps pourrait être colossal, et les erreurs coûteuses évitées.