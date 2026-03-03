Amateurs de conversations organisées par fils de discussion, cet outil est pour vous : Discourse est une plateforme personnalisable et évolutive qui permet d'échanger via des discussions ouvertes, des chats, des messages privés ou directement par e-mail. Proposant de nombreux thèmes et plugins ainsi que des outils de gestion de communauté IA, elle s'adresse plutôt à un public de professionnels et offre un grand contrôle sur les données. Il est, de plus, possible d'héberger soi-même ses données ou d'opter pour l'hébergement géré. Un outil de choix pour ceux qui aiment les échanges structurés.