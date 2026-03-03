Vous avez décidé de quitter Discord ? On vous partage 5 outils de communication à tester dès maintenant.
Très appréciée par les utilisateurs, la plateforme Discord est dans la tourmente. Elle a récemment opéré un virage à 180 degrés sur les pubs pour accélérer sa monétisation, une décision qui n'a pas plu à tout le monde. Victime d'une importante fuite de données à l'automne dernier, elle a aussi annoncé la mise en place d'une vérification d'âge globale en février dernier avant de reporter le déploiement de la fonctionnalité quelques jours plus tard face au tollé provoqué par son annonce.
Il n'en fallait pas plus pour que les utilisateurs décident de voir ailleurs. C'est aussi votre cas ? Voici 5 alternatives qui pourraient vous plaire.
1. Stoat
Répondant autrefois au nom de Revolt, Stoat a depuis peu le vent en poupe. Ce service open source lancé en 2021 met la confidentialité à l'honneur. Son apparence se rapproche beaucoup de Discord : on y retrouve notamment des serveurs communautaires, des bots personnalisables et des salons textuels ou vocaux. Il lui reste encore un peu de chemin à faire côté stabilité et fonctionnalités, mais le gros est là et la prise en main sera immédiate pour les anciens de Discord.
2. Element
Utilisant le standard ouvert Matrix, Element plaira à tous ceux pour qui la sécurité prime. Ce service sans serveur central vous permet de gérer et de sécuriser votre propre solution de communication souveraine et de bénéficier d'appels et de messages chiffrés de bout en bout. Il faut toutefois noter qu'il ne s'adresse pas à des utilisateurs novices, car sa configuration nécessite des compétences techniques. Element reste cependant une alternative de choix pour tous ceux qui ne veulent pas qu'une entreprise mette le nez dans leurs affaires.
3. TeamSpeak
- Qualité audio exceptionnelle
- Sécurité renforcée (chiffrement)
- Nouveaux serveurs performants
Vous recherchez un audio de qualité supérieure ? Vous allez adorer TeamSpeak : cet outil, qui utilise un chiffrement AES, se vante d'avoir la « meilleure qualité vocale du marché » avec une latence minimale. Ici pas de serveurs centralisés, l'utilisation a un contrôle total sur sa solution. Seul bémol, les fonctions sont plutôt basiques : on peut discuter par messages interposés et partager des médias, mais les appels vidéos ne sont pas inclus. Mais cette solution, longtemps éclipsée par Discord, peut tout à fait faire l'affaire si vous n'avez pas besoins d'options avancées.
4. Mumble
- Des extensions exclusives qui ont fait son succès
- Un service qui va droit au but
- Très léger
Mumble est une application VoIP gratuite, open source qui permet à l'utilisateur d'héberger ses propres serveurs. Elle offre des communications cryptées et un excellent contrôle sur la confidentialité des données. À l'instar de son concurrent TeamSpeak, elle propose, elle aussi, une excellente qualité audio à faible latence. Hélas, son interface est assez datée et vous ne trouverez pas de fonctions avancées. Cet outil intéressera particulièrement les gamers qui souhaitent juste échanger via un chat vocal.
5. Discourse
Amateurs de conversations organisées par fils de discussion, cet outil est pour vous : Discourse est une plateforme personnalisable et évolutive qui permet d'échanger via des discussions ouvertes, des chats, des messages privés ou directement par e-mail. Proposant de nombreux thèmes et plugins ainsi que des outils de gestion de communauté IA, elle s'adresse plutôt à un public de professionnels et offre un grand contrôle sur les données. Il est, de plus, possible d'héberger soi-même ses données ou d'opter pour l'hébergement géré. Un outil de choix pour ceux qui aiment les échanges structurés.