La NASA fait le ménage au sein de sa direction, une semaine après la publication d'un rapport explosif sur la gravité de l'incident de la capsule Starliner. Deux têtes sont tombées.
En 2024, le vaisseau de Boeing a rencontré des problèmes de propulseurs lors de son approche de la Station spatiale internationale (ISS), durant sa toute première mission habitée. L'incident a poussé la NASA à trouver un autre véhicule de rapatriement pour Suni Williams et Butch Wilmore, qui ont passé neuf mois dans l'espace au lieu de dix jours.
La semaine dernière, l'agence spatiale a publié un rapport interne de 300 pages sur l'affaire, révélant que son ampleur était bien plus importante que ce qui avait filtré dans les médias : la vie des astronautes était clairement en danger.
Les deux programmes concernés par Starliner touchés
Désormais, la NASA annonce d'importants changements à la tête des deux programmes concernés : le Space Operations Mission Directorate (SOMD) et le Commercial Crew Program (CCP). Le premier gère, entre autres, le programme de la Station spatiale internationale, le vol habité, le développement d'une future économie privée en orbite basse, les services de lancement ou encore les communications spatiales.
Le CCP, également sous la houlette du SOMD, supervise les vols d'astronautes opérés par SpaceX et Boeing vers l'ISS. Ce dernier était dirigé par Steve Stich depuis 2020, mais il vient d'être évincé pour devenir conseiller du programme Human Landing System (HLS), qui se charge des atterrisseurs lunaires dans le cadre du programme Artemis.
Il est remplacé par Dana Hutcherson, ancienne adjointe en ingénierie et intégration des systèmes. Un profil très technique qui devra travailler conjointement avec Boeing pour déterminer si la capsule Starliner est finalement apte à transporter des astronautes à nouveau.
« Les dirigeants devront rendre des comptes »
Kenneth Bowersox, astronaute vétéran qui dirigeait le SOMD depuis 2023, a pour sa part annoncé son départ à la retraite. C'est Joel Montalbano, ancien directeur de vol, puis responsable du programme de l'ISS au centre spatial Johnson, qui lui succède par intérim.
Si la NASA ne mentionne évidemment pas l'incident de Starliner dans son communiqué, celui-ci a bien entendu laissé des traces. « La promotion programmatique a dépassé les limites raisonnables et a mis en danger la mission, l'équipage et le programme spatial américain d'une manière qui n'était pas pleinement comprise au moment où les décisions ont été envisagées. Cela a créé une culture de méfiance qui ne doit plus jamais se reproduire, et les dirigeants devront rendre des comptes », a déclaré Jared Isaacman, administrateur de la NASA, le 19 février dernier. Au moins, c'est clair.