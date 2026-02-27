Si la NASA ne mentionne évidemment pas l'incident de Starliner dans son communiqué, celui-ci a bien entendu laissé des traces. « La promotion programmatique a dépassé les limites raisonnables et a mis en danger la mission, l'équipage et le programme spatial américain d'une manière qui n'était pas pleinement comprise au moment où les décisions ont été envisagées. Cela a créé une culture de méfiance qui ne doit plus jamais se reproduire, et les dirigeants devront rendre des comptes », a déclaré Jared Isaacman, administrateur de la NASA, le 19 février dernier. Au moins, c'est clair.