Les lunettes connectées sont de plus en plus appréciées par les utilisateurs : avec elles, ont peut passer rapidement des appels, écouter ses notifications mais également interagir différemment avec le monde qui nous entoure, en s'informant sur des objets, en prenant des photos ou en filmant des vidéos en toute discrétion. Et c'est là que le bât blesse : entre les mains de harceleurs, ces outils peuvent être utilisés à des fins malveillantes.