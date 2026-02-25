Un développeur a mis au point une application capable de repérer les lunettes connectées. Le nom de cette nouveauté ? Nearby Glasses.
Les lunettes connectées ont le vent en poupe et les constructeurs rivalisent d'ingéniosité : Google vient de dévoiler le design d'interface de ses futures lunettes, Meta a lancé des dispositifs capables d'augmenter l'ouïe de leurs porteurs, les lunettes Xgimi intègrent directement ChatGPT et l'on trouve même désormais des appareils pour ceux qui veulent améliorer leurs performances de nageur. Mais face aux problèmes de vie privée que ces lunettes vont immanquablement poser, la résistance s'organise.
Nearby Glasses, l'app qui détecte les lunettes connectées
Les lunettes connectées sont de plus en plus appréciées par les utilisateurs : avec elles, ont peut passer rapidement des appels, écouter ses notifications mais également interagir différemment avec le monde qui nous entoure, en s'informant sur des objets, en prenant des photos ou en filmant des vidéos en toute discrétion. Et c'est là que le bât blesse : entre les mains de harceleurs, ces outils peuvent être utilisés à des fins malveillantes.
C'est précisément pour éviter cela que Yves Jeanrenaud, professeur à l'université des sciences appliquées d'Osnabrück et développeur à ses heures perdues, a créé Nearby Glasses. Cette application gratuite, qui ne collecte pas de données, « recherche l'identifiant Bluetooth (des appareils et) affiche une notification lorsqu'une paire de lunettes connectées se trouve à proximité. » L'outil est disponible depuis peu sur Github mais aussi, via le Google Play Store.
Un outil encore perfectible mais prometteur
Interrogé par 404 Media, Yves Jeanrenaud a expliqué qu'il considérait Nearby Glasses « comme une modeste contribution à la résistance contre les technologies de surveillance ». L'outil, qui ne vise pas l'exhaustivité, se base sur le répertoire de fabricants de Bluetooth Low Energy pour repérer les lunettes conçues par Meta, mais aussi par l'entreprise Essilor Luxottica. À noter, certains casques de réalité virtuelle peuvent entraîner des faux positifs.
Meta pourrait bien permettre cette année à ses Ray-Ban d'identifier des personnes et cela soulève de nombreuses inquiétudes. La firme avait déjà voulu déployer une fonctionnalité de reconnaissance faciale en 2021 mais avait abandonné le projet pour des raisons éthiques. Nearby Glasses devrait permettre aux utilisateurs qui le souhaitent d'éviter d'être filmés à leur insu. Il ne s'agit toutefois pas d'un rempart infaillible, mais d'un petit coup de pouce pour protéger sa vie privée.