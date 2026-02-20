L'équipe derrière la messagerie chiffrée Tuta Mail annonce le décloisonnement de son service. L'entreprise vient de publier un plugin pour Thunderbird autorisant l'accès aux emails ainsi qu'aux calendriers.
Depuis ses débuts, Tuta a toujours refusé d'autoriser la connexion de sa messagerie via les protocoles email classiques, préférant développer ses propres applications natives. L'entreprise contourne ces restrictions au sein de Thunderbird.
Tuta dans Thunderbird sans concession sur le chiffrement
Précisons déjà qu'il ne s'agit pas du tout de synchroniser les messages de manière traditionnelle, mais simplement d'y accéder avec une webview.
Installer Tuta Mail ou Tuta Calendar dans Thunderbird est rapide : les deux extensions ajoutent des boutons dédiés dans la barre latérale de gauche. Ces derniers agissent en quelque sorte à la manière de favoris. Un clic ouvre l'application web de Tuta dans un onglet, à l'intérieur même du client mail. Les identifiants restent mémorisés, comme dans un navigateur ordinaire, et l'ensemble des fonctionnalités de messagerie et de calendrier sont disponibles.
Non vous ne pourrez pas transférer des messages vers un autre compte et vice-versa, mais au moins, vous disposerez d'une vue à côté de vos autres comptes de messagerie. Rappelons que les messages de Tuta sont chiffrés de bout en bout - corps, objet, pièces jointes, contacts - avec AES-128 et RSA-2048. Transmettre ces données via les protocoles standards IMAP ou SMTP obligerait à les déchiffrer avant de les envoyer à Thunderbird, ce qui annulerait donc la protection.
De son côté, Proton contourne l'obstacle avec son Bridge, un logiciel local qui déchiffre les messages à la volée - mais uniquement sur abonnement payant. Jusqu'ici, Tuta avait fait un autre choix : des applications natives pour Windows, macOS et Linux, plus complètes que l'add-on, avec notamment la possibilité d'importer ou d'exporter des emails et une recherche plus avancée dans les messages.
L'idée de cet add-on ne vient d'ailleurs pas de Tuta elle-même. C'est un développeur de la communauté, identifié sous le pseudonyme dmrhn, qui avait publié une première version non officielle, inspirant l'équipe à reprendre le concept. Les deux extensions sont désormais publiées en open source, dans la continuité du reste du client.
Début février 2026, Matthias Pfau, PDG et co-fondateur de Tuta nus confiait qu'une bêta de Tuta Drive serait disponible dans quelques semaines.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction UE