Précisons déjà qu'il ne s'agit pas du tout de synchroniser les messages de manière traditionnelle, mais simplement d'y accéder avec une webview.

Installer Tuta Mail ou Tuta Calendar dans Thunderbird est rapide : les deux extensions ajoutent des boutons dédiés dans la barre latérale de gauche. Ces derniers agissent en quelque sorte à la manière de favoris. Un clic ouvre l'application web de Tuta dans un onglet, à l'intérieur même du client mail. Les identifiants restent mémorisés, comme dans un navigateur ordinaire, et l'ensemble des fonctionnalités de messagerie et de calendrier sont disponibles.

Non vous ne pourrez pas transférer des messages vers un autre compte et vice-versa, mais au moins, vous disposerez d'une vue à côté de vos autres comptes de messagerie. Rappelons que les messages de Tuta sont chiffrés de bout en bout - corps, objet, pièces jointes, contacts - avec AES-128 et RSA-2048. Transmettre ces données via les protocoles standards IMAP ou SMTP obligerait à les déchiffrer avant de les envoyer à Thunderbird, ce qui annulerait donc la protection.