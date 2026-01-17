Parmi les nouveautés mises en avant, la première concerne l’affichage de l’arborescence des dossiers. Les adeptes de l’interface compacte disposent désormais d’une option « Afficher le chemin complet », qui permet de visualiser clairement la hiérarchie des dossiers dans le panneau latéral. L’objectif est de faciliter le repérage lorsque plusieurs niveaux sont utilisés, sans modifier l’organisation existante.

La seconde évolution touche à la traduction des dossiers spéciaux. Mozilla a revu la manière dont ces éléments sont localisés, en limitant dorénavant la traduction à une liste précise de noms. Pour laisser le choix aux utilisateurs, un nouveau paramètre fait son apparition : mail.useLocalizedFolderNames. Il permet d’activer ou de désactiver cette localisation selon les préférences de chacun, sans passer par des ajustements plus complexes.