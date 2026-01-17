Le client de messagerie open source Thunderbird poursuit son évolution avec une nouvelle mise à jour axée sur l’ergonomie et la stabilité. Cette version apporte deux ajouts fonctionnels attendus, accompagnés d’une série de correctifs.
Le logiciel open source Thunderbird continue de se bonifier pour séduire ceux qui cherchent une alternative aux clients de messagerie propriétaires. Mozilla vient de publier la version 147, qui règle plusieurs problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs depuis plusieurs mois. Au-delà des corrections de bugs, cette mise à jour apporte deux nouvelles fonctionnalités axées sur la navigation dans les dossiers et les options de personnalisation.
Thunderbird 147 : des nouveautés pensées pour la navigation et la personnalisation
Parmi les nouveautés mises en avant, la première concerne l’affichage de l’arborescence des dossiers. Les adeptes de l’interface compacte disposent désormais d’une option « Afficher le chemin complet », qui permet de visualiser clairement la hiérarchie des dossiers dans le panneau latéral. L’objectif est de faciliter le repérage lorsque plusieurs niveaux sont utilisés, sans modifier l’organisation existante.
La seconde évolution touche à la traduction des dossiers spéciaux. Mozilla a revu la manière dont ces éléments sont localisés, en limitant dorénavant la traduction à une liste précise de noms. Pour laisser le choix aux utilisateurs, un nouveau paramètre fait son apparition : mail.useLocalizedFolderNames. Il permet d’activer ou de désactiver cette localisation selon les préférences de chacun, sans passer par des ajustements plus complexes.
Une série de correctifs pour renforcer la stabilité
Au-delà de ces ajouts, Thunderbird 147 propose une longue liste de corrections. Une action problématique lors de la compression simultanée de plusieurs dossiers fonctionne désormais correctement. Les sous-dossiers d’archives unifiées n’affichent plus de libellés erronés ni de listes de messages vides. La mise à jour corrige également un dysfonctionnement apparu avec la version 128 : le bouton « Ouvrir et afficher » ne répondait pas lorsqu’un message signé OpenPGP était joint sous forme de fichier .eml. Ce problème est à présent résolu.
D’autres anomalies ont été traitées, touchant aussi bien l’interface que certaines fonctions avancées. Les statuts et priorités sélectionnés réapparaissent correctement dans les widgets de recherche. Dans les paramètres, la recherche du terme « pièce jointe » renvoie de nouveau vers la section adéquate. Des corrections ont aussi été apportées à la création de comptes OAuth2 EWS, à l’envoi de messages via SMTP lorsque plusieurs courriels sont en attente, aux alertes du calendrier en cas de problème de connexion, ainsi qu’à la création de tâches avec date de début ou d’échéance.