Le compte à rebours est presque terminé ! Ce lundi, AWOL Vision donne le coup d’envoi de sa campagne Kickstarter dédiée à Aetherion, sa nouvelle gamme de vidéoprojecteurs ultra-courte focale à laser RGB qui ambitionne de repousser les limites de la netteté et de la polyvalence sur le segment des UST haut de gamme.
Une campagne qui s’adresse autant aux passionnés de home cinéma qu’aux joueurs exigeants, avec à la clé des remises particulièrement alléchantes pour les premiers contributeurs. Deux modèles sont concernés : Aetherion Pro et Aetherion Max, tous deux pensés pour offrir une image géante, précise et immersive…
Aetherion Pro et Max : deux UST laser RGB orientés précision
Découvert à l'occasion du CES 2026, la gamme Aetherion entend corriger l’un des reproches régulièrement adressés aux vidéoprojecteurs UST : la difficulté à conserver une netteté homogène sur toute la surface de l’image, notamment sur les très grandes diagonales.
Les deux modèles reposent en effet sur une source laser RGB associée à une technologie maison baptisée PixelLock, conçue pour maintenir un alignement précis des pixels, même sur des images pouvant atteindre 200 pouces. Le constructeur promet ainsi une image plus stable, plus nette dans les angles, et une meilleure lisibilité des détails fins. AWOL Vision insiste également sur le confort visuel. La gamme Aetherion est ainsi dotée du traitement anti-RBE de la marque, destiné à réduire drastiquement l’effet arc-en-ciel, y compris en 3D. Un argument loin d’être anodin pour les utilisateurs sensibles à ce phénomène.
Sur le plan des spécifications, Aetherion met en avant un contraste natif annoncé à 6 000:1, une luminosité pouvant grimper jusqu’à 3 300 ISO lumens (selon le modèle), ainsi qu’une large prise en charge des formats HDR, incluant le Dolby Vision et l'HDR10+, mais aussi l'IMAX Enhanced et le Filmmaker Mode. L’iris mécanique à plusieurs niveaux et les traitements d’amélioration des noirs viennent compléter l’ensemble.
Autre particularité mise en avant par AWOL Vision : l’orientation gaming, encore rare sur le marché des projecteurs ultra-courte focale. Aetherion revendique une compatibilité VRR, le support de l’ALLM et une latence annoncée à 1 ms, avec en prime la prise en charge du Dolby Vision Gaming.
Sur le papier, l’objectif est de proposer un projecteur capable de servir aussi bien de pièce maîtresse pour le home cinéma que d’écran géant pour les consoles et le PC.
Jusqu’à 55 % de remise pour les premiers contributeurs
Comme souvent sur Kickstarter, la campagne repose sur un système de récompenses relativement aggressive au lancement. AWOL Vision annonce des remises pouvant atteindre 55 % par rapport aux prix publics attendus, avec des offres Super Early Bird limitées dans le temps et en quantité.
Un dépôt remboursable de 50 dollars, proposé en amont de la campagne, permet en outre de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 200 dollars, valable sur l’ensemble des modèles et bundles. Une stratégie clairement pensée pour inciter à se positionner dès les premières minutes.
La campagne Kickstarter d’AWOL Vision Aetherion débute aujourd’hui, et les premières heures s’annoncent décisives pour celles et ceux qui souhaitent accéder aux meilleures offres et s'offrir l'un des deux vidéoprojecteurs. Les premières livraisons sont censées débuter à partir du mois d'avril.