Les deux modèles reposent en effet sur une source laser RGB associée à une technologie maison baptisée PixelLock, conçue pour maintenir un alignement précis des pixels, même sur des images pouvant atteindre 200 pouces. Le constructeur promet ainsi une image plus stable, plus nette dans les angles, et une meilleure lisibilité des détails fins. AWOL Vision insiste également sur le confort visuel. La gamme Aetherion est ainsi dotée du traitement anti-RBE de la marque, destiné à réduire drastiquement l’effet arc-en-ciel, y compris en 3D. Un argument loin d’être anodin pour les utilisateurs sensibles à ce phénomène.