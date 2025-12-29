À quelques jours de l’ouverture du CES 2026 de Las Vegas, Hisense a choisi de prendre les devants en officialisant deux nouveaux vidéoprojecteurs laser TriChroma : le XR10 et le PX4-Pro. Deux modèles très différents dans leur approche, mais qui traduisent une même ambition : continuer à structurer le marché de la projection laser domestique, du salon à la salle dédiée.
Présentés en amont du salon de Las Vegas, ces deux vidéoprojecteurs illustrent deux approches bien distinctes de la projection laser chez Hisense. D’un côté, un modèle ultra-courte focale pensé pour une intégration simple en salon ; de l’autre, un projecteur à focale classique clairement destiné aux installations plus exigeantes. Deux visions complémentaires, qui permettent à la marque de couvrir un spectre d’usages de plus en plus large.
PX4-Pro : une évolution logique de l’ultra-courte focale
Successeur direct du PX3-Pro, le PX4-Pro s’inscrit clairement dans la continuité de la gamme Laser TV ultra-courte focale de Hisense. Avec un ratio de projection de 0,2, il peut être installé au plus près du mur ou de l’écran, un atout clé pour une intégration en pièce de vie.
La marque annonce une luminosité de 3 500 lumens ANSI, un contraste pouvant atteindre 6 000:1 grâce à un système d’iris dynamique, et une image allant jusqu’à 200 pouces. La technologie laser TriChroma (triple laser RGB) reste au cœur du dispositif, avec la promesse d’une large couverture colorimétrique et d’une bonne tenue en HDR. Hisense met également en avant une compatibilité gaming avancée, avec la prise en charge de la 4K à 120 Hz et du Full HD à 240 Hz.
Positionné sous le très haut de gamme Hisense L9Q, le PX4-Pro vise un public à la recherche d’un projecteur performant, sans les contraintes d’installation d’un modèle à focale classique.
XR10 : un projecteur laser pensé pour les salles dédiées
Plus inédit dans la stratégie de Hisense, le XR10 s’affirme comme un projecteur laser à focale classique, clairement orienté vers les salles dédiées ou les pièces spacieuses. Là où la plupart des Laser TV sont conçus pour des installations ultra-courte focale en salon, le XR10 mise sur la flexibilité et la puissance.
La marque annonce une luminosité de 6 000 lumens ANSI, un seuil ambitieux qui, sur le papier, ouvre la porte à des images très lumineuses même dans des environnements partiellement éclairés — une caractéristique rare sur ce segment. Il s’appuie sur une source lumineuse TriChroma à triple laser RGB, avec une couverture colorimétrique élargie (Hisense évoque environ 110 % du gamut BT.2020), ce qui devrait favoriser des teintes plus riches et saturées.
L’optique du XR10 est un autre point notable : elle comprend 16 lentilles en verre de précision offrant une résolution optique élevée. Hisense revendique plus de 160 paires de lignes par millimètre, ce qui suggère une netteté bord à bord solide si la mise au point est bien maîtrisée. Un zoom motorisé 0,84× à 2,0× permet d’adapter la taille de l’image sans déplacer physiquement l’appareil, tandis que le lens shift horizontal et vertical étendu facilite l’alignement dans des configurations de pièce moins orthonormées. L’ensemble peut projeter des images allant jusqu’à 300 pouces de diagonale en fond de salle.
Côté traitement d’image, le XR10 utilise une puce DLP Ultra HD 4K avec architecture SST de troisième génération, souvent associée à une meilleure efficacité lumineuse et une dissipation thermique plus contrôlée. La compatibilité avec Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced, ainsi que la présence d’un mode Filmmaker Mode, montrent que Hisense veut garantir une restitution HDR riche en couleurs et fidèle aux intentions créatives.
Parmi les touches pratiques, on trouve des fonctionnalités d’installation automatisée : alignement d’image, autofocus et correction de trapèze reposent sur un ensemble de quatre caméras et un capteur ToF 3D, ce qui peut considérablement simplifier le calibrage initial dans une salle dédiée. Enfin, un système de réduction du speckle est intégré pour atténuer ce phénomène de grain parfois perceptible sur les sources laser.
Sur le plan du design, le XR10 se démarque avec un châssis métallique aux lignes rétro, un système de refroidissement liquide fermé censé limiter le bruit tout en maintenant la constance de la luminosité, et une section audio 2.1 signée JBL de 31 W.
Disponibilité et positionnement
Le XR10 est attendu pour le troisième trimestre 2026, tandis que le PX4-Pro arrivera un peu plus tard, au quatrième trimestre. Les prix n’ont pas encore été communiqués, mais au vu des caractéristiques annoncées, ces deux modèles devraient clairement se positionner sur le segment premium.
Avec ces annonces anticipées, Hisense confirme sa volonté de couvrir l’ensemble des usages de la projection laser, du salon familial à la salle home cinéma dédiée, tout en continuant à faire évoluer sa technologie TriChroma.
Source : communiqué de presse