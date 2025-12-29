Côté traitement d’image, le XR10 utilise une puce DLP Ultra HD 4K avec architecture SST de troisième génération, souvent associée à une meilleure efficacité lumineuse et une dissipation thermique plus contrôlée. La compatibilité avec Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced, ainsi que la présence d’un mode Filmmaker Mode, montrent que Hisense veut garantir une restitution HDR riche en couleurs et fidèle aux intentions créatives.



Parmi les touches pratiques, on trouve des fonctionnalités d’installation automatisée : alignement d’image, autofocus et correction de trapèze reposent sur un ensemble de quatre caméras et un capteur ToF 3D, ce qui peut considérablement simplifier le calibrage initial dans une salle dédiée. Enfin, un système de réduction du speckle est intégré pour atténuer ce phénomène de grain parfois perceptible sur les sources laser.



Sur le plan du design, le XR10 se démarque avec un châssis métallique aux lignes rétro, un système de refroidissement liquide fermé censé limiter le bruit tout en maintenant la constance de la luminosité, et une section audio 2.1 signée JBL de 31 W.