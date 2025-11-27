Le moins que l’on puisse dire, c’est que Dell n’a pas tourné autour du pot. D’après Jeffrey Clarke, directeur des opérations du groupe, la migration vers Windows 11 accuse un retard de 10 à 12 points par rapport à la transition vers Windows 10 au même stade de son déploiement. Un écart qu’il juge suffisamment important pour considérer que la dynamique espérée n’est pas au rendez-vous, puisque dans une situation classique de fin de support, les utilisateurs et utilisatrices, et plus encore les entreprises, ont plutôt tendance à accélérer pour passer à la version suivante. Cette fois, ils n’en voient ni l’urgence ni l’intérêt.

Et pour cause, une bonne partie du parc peut déjà faire tourner Windows 11 sur des machines existantes, ce qui n'incite personne à renouveler ses PC. À l’inverse, près de 500 millions de machines ne peuvent pas exécuter le nouvel OS, mais ne seront a priori pas remplacées du jour au lendemain. Entre budgets serrés et mises à jour de sécurité étendues destinées à prolonger Windows 10 pendant un an côté particuliers et jusqu’à trois ans pour les organisations, tout concourt à étaler la transition plutôt qu’à la précipiter.

Clarke en tire une lecture prudente du marché, évoquant un secteur qui devrait « prospérer », avant de préciser que cela signifie surtout des ventes globalement stables. En clair, Windows 11 ne provoque pas le sursaut que Microsoft espérait, même si Dell parvient encore à gratter quelques points de croissance sur ses propres expéditions.