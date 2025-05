L’interface repose sur la dernière version de Google TV, assurant une navigation fluide et un accès immédiat aux principales plateformes de streaming. L’utilisateur retrouvera également l’assistant vocal Google, et profitera d’une compatibilité étendue avec Apple AirPlay, Google Cast et Miracast, facilitant le partage de contenus depuis n’importe quel appareil. Notez que le téléviseur embarque un processeur Quad-core Cortex A55, épaulé par 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.



Enfin, la connectique reste complète et adaptée à la plupart des besoins : trois ports HDMI, dont un HDMI 2.1 compatible eARC et ALLM, un port USB, une sortie optique, une prise Ethernet, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi double bande. Le tuner DVB-T2/S2/C est également de la partie pour une réception TV complète.