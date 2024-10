D'un point de vue technique, ces nouveaux téléviseurs embarquent les technologies Quantum Dots (QLED) et MiniLED. On apprend ainsi que le rétroéclairage se compose de 308, 392 et 512 zones de local dimming, respectivement pour ces trois références de 55, 65 et 75 pouces. Certes, c'est peu de zones face à des téléviseurs comme l'Hisense U8NQ et le TCL C89B, mais cela devrait néanmoins être suffisant pour offrir une meilleure expérience et un rendu plus qualitatif qu'avec une dalle LCD classique. Autre différence de taille : le prix, de 599 à 999 euros pour ces téléviseurs Xiaomi S Mini LED 2025.