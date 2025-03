Napster est racheté un an plus tard et se lance dans la vente, légale cette fois-ci, de fichiers musicaux. Véritable patate chaude, l'entreprise est revendue en 2008 à Best Buy, puis en 2011 à Rhapsody. En 2022, rebelote, Napster devient la propriété d'un consortium blockchain. Mené par les sociétés Hivemind et Algorand, le groupe prévoyait de combiner musique et NFT, un projet apparemment tombé à l'eau.