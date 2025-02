Il est facile de voir à quel point la cryptomonnaie est devenue mainstream. Alors qu'elle a longtemps été tenue par les autorités mondiales comme un outil dangereux, fait pour les criminels, de grands dirigeants soutiennent dorénavant la technologie, et vont même plus loin. On avait ainsi vu Donald Trump et sa femme Melania lancer chacun leur mème coin au mois de janvier. Et cette fois, c'est en l'Argentine où un président met un pied dans le milieu.