Les Powerbeats Pro 2 sont décrits comme « le produit le plus sophistiqué » de Beats à ce jour. Ils offrent de meilleures performances sonores que leurs prédécesseurs grâce à une nouvelle architecture acoustique et l'audio spatial personnalisé. De même, ils sont dotés de la réduction active du bruit d'Apple, du mode Transparence ainsi que de l'égalisation adaptative, qui ajuste automatiquement les paramètres audio en fonction de l'environnement et des caractéristiques de l'utilisateur.