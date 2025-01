Sur les projets les plus lourds, la gestion peut vite devenir un casse-tête. C'est sans doute la raison pour laquelle nous trouvons pléthore de solutions sophistiquées... mais souvent coûteuses. Et si nous commencions plus simplement, avec un outil que vous utilisez probablement déjà au quotidien ?

Si le service Gmail est si populaire, c'est bien parce qu'il a apporté un regard neuf (et pas mal de stockage gratuit) sur le secteur de la messagerie. Certains pointeront la politique de confidentialité douteuse de Google (et on ne leur en voudra certainement pas). Cependant, force est de constater que Gmail est également très flexible et regorge d'options, lesquelles, une fois bien maitrisées, permettent de créer un système de gestion sur mesure à moindres frais.

L'avantage ? Tout est centralisé. Fini le jonglage entre différentes applications. Vos emails, vos tâches, et l'avancement de vos objectifs se retrouvent au même endroit, simplifiant votre flux de travail et vous faisant gagner un temps précieux.