Au-delà des réactions perceptives, la surveillance continue engendre des conséquences pour la santé mentale, déjà potentiellement affectée par les réseaux sociaux et les écrans. La sensation d'être constamment observé amplifie des troubles existants tels que l'anxiété sociale ou la psychose. Ces pathologies, caractérisées par une hypersensibilité au regard, trouvent un terrain propice dans un environnement saturé de caméras. Les recherches soulignent que la présence de dispositifs de surveillance renforce cette perception, même chez des individus en bonne santé mentale.

Ce phénomène repose sur des biais cognitifs profonds. Les humains ont tendance à se sentir observés, même sans preuve tangible. Les participants des études en témoignent : bien que se sachant observés et consentants, ils n'ont pas rapporté de stress significatif. Pourtant, leurs performances ont été altérées de manière inconsciente. Cet écart entre perception subjective et réaction objective pose la question de l'adaptation à un monde de plus en plus observé. Nous nous habituons à être surveillés, mais à quel prix ?

Sur le plan social, ces modifications peuvent redéfinir nos interactions. Les signaux faciaux sont essentiels dans la communication humaine. Si la surveillance en modifie la perception, elle pourrait altérer la manière dont nous appréhendons autrui. Les experts alertent sur les conséquences possibles, notamment dans les environnements éducatifs ou professionnels où les caméras se multiplient. Le regard d'une machine ne remplace pas celui d'un humain, mais il influe sur nos comportements de façon imprévisible.