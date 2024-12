Si vous suivez nos conseils et recommandations en amont de vos achats de matériels, vous faites sans aucun doute partie de ceux qui scrutent les fiches techniques et recherchent des avis afin de faire le meilleur choix, celui qui vous en donnera pour votre argent. Sur les vidéoprojecteurs, l'une des caractéristiques les plus scrutées n'est autre que la luminosité. Il est clair que la luminosité joue un rôle décisif dans le choix d'un vidéoprojecteur, en fonction des besoins et exigences de chacun. Mais qui vous dit que les chiffres annoncés par les marques sont fiables ?