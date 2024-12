L'enjeu est également géopolitique et économique. L'Europe importe actuellement 100 % de son graphite de Chine, selon The Next Web. Les tensions internationales et les restrictions chinoises sur les exportations de matières premières interrogent la souveraineté européenne en matière de dépendance énergétique. Rutger Van Raalten, cofondateur de CarbonX, le martèle : une chaîne d'approvisionnement résiliente conditionne l'électrification mondiale.

La start-up vise donc un double objectif. D'abord, proposer aux fabricants européens et américains une alternative locale au graphite. Ensuite, construire une filière industrielle compétitive.

Et pour ce faire, CarbonX va s'appuyer sur les infrastructures existantes. La start-up prévoit d'installer sa première usine dans le port de Rotterdam, en utilisant les équipements actuels de production de noir de carbone. Pas de construction coûteuse, mais une adaptation intelligente. Les perspectives sont massives, et une ligne de production de 20 000 tonnes annuelles est à l'étude en Europe et aux États-Unis. Les discussions sont déjà engagées avec plusieurs des 10 plus grands fabricants mondiaux de cellules de batterie. Le premier accord commercial pourrait tomber mi-2025. Un avenir noir de carbone moins sombre qu'il n'y paraît.