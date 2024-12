Si les détails du XeSS 2 se vérifient, Intel pourrait se positionner comme un acteur plus sérieux face à NVIDIA et AMD. Toutefois, la réussite de cette technologie dépendrait de son adoption par les développeurs de jeux et de l’équilibre entre qualité visuelle, latence et performances. Reste à attendre une annonce officielle pour valider ces informations et juger de l’impact réel du XeSS 2 sur l’écosystème gaming.