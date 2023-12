ExtraSS : Intel veut booster les performances graphiques via l'extrapolation, kézako ?

Intel évoque une technique dite d'extrapolation qui ne prend donc plus en compte l'image précédente et l'image suivante pour générer la frame additionnelle. Non, cette fois on ne se base plus que sur l'image suivante et on essaie d'imaginer ce qu'elle peut donner. De manière évidente, la technique est moins « sécurisée » et Intel ne cache pas le fait qu'elle peut être à l'origine d'imprécisions diverses.

La technique d'interpolation génère des rendus plus précis, car elle est en mesure de collecter davantage d'informations. En particulier, les vecteurs de mouvement profitent nettement d'avoir accès à l'image suivante.