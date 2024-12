À l'heure actuelle toutefois, Xiaomi n'a pas donné la moindre précision concernant cette nouvelle politique de suivi logiciel à venir. Pour le moment, Alvin Tse n'avance aucune date de disponibilité, ni même aucun détail supplémentaire, évoquant des discussions encore en cours en interne.

Pour Xiaomi, permettre aux utilisateurs de profiter de mises à jour mensuelles apporterait une sécurité supplémentaire, avec l'assurance pour ces derniers d'être protégés face à toutes les menaces, y compris les plus récentes. Cela permettra aussi aux utilisateurs de profiter plus régulièrement d'optimisations et autres ajustements permettant d'améliorer l'expérience générale avec leur smartphone.