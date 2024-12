Côté design, si l'image partagée par Tesla n'offre qu'un petit aperçu de l'interface, on peut déjà observer qu'elle présente un fond noir, avec l'image de la voiture au centre. Le bouton d'accès au menu principal est placé en haut à gauche, tandis que l'option pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule se situe à l'opposé. En bas de l'écran, on retrouve à gauche la commande pour ouvrir le coffre, et à droite, celle pour activer la climatisation.